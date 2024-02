Alison Mandel es una de las comediantes que estará presente en la nueva edición del Festival de Viña 2024, en donde subirá a la Quinta Vergara durante la noche de este domingo, jornada en que también se presentará Manuel Turizo y Alejandro Sanz.

Durante una conferencia de prensa, la standapera entregó detalles sobre cómo ha sido su preparación para el certamen, pero además, se refirió al complejo momento que vivió su colega Javiera Contador en el Festival de Coihueco, en donde recibió pifias durante su presentación.

Contador, al igual que Mandel, subirá por segunda vez al escenario de la quinta vergara, tras una exitosa presentación el 2020 en donde se llevó todos los premios.

La defensa de Alison Mandel a Javiera Contador

Al ser consultada al respecto, Mandel señaló: “A mí me da mucha lata que esa noticia que salga a luz, porque absolutamente todos los humoristas tenemos noches buenas y noches malas”.

“Yo he visto el show de la Javi fácilmente 4 o 5 veces y me he reído las 4 o 5 veces, pero ha hecho 300 shows, pero el que se filtra, el que es noticia, es precisamente ese show. Eso a mí me da pena porque es una excelente comediante, una excelente actriz y una super buena amiga, una super buena profesional”.

Javiera Contador señaló a Cooperativa que le afectó mucho la situación. “quedé llorando y ahí uno empieza a desconfiar del material que tienes”.

Frente a eso, Alison señaló: “Yo empatizo mucho con lo que ella dijo, a nadie le es indiferente que te pase algo malo cuando estás arriba del escenario. Lo que puedo decir es que su rutina es graciosísima”.

“También, no se sabe en el contexto en qué alguien fue pifiado. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente pifiaba? ¿No escuchaban?, pero como ella dijo, ha hecho 300 shows y se filtra justo el que no”, puntualizó.

Su segundo paso por el Festival de Viña

La comediante se subió por primera vez al escenario de Viña el año 2018, en donde conquistó al público y se llevó las gaviotas.

Al ser consultada por el cambio de sus rutinas desde ese momento hasta la nueva presentación en el certamen, Mandel señaló: “Para mí ha cambiado que tengo otro hijo más, entonces ha cambiado diametralmente, los comediantes vamos haciendo temas, para armar una historia, que tiene que ver con el cotidiano”.

“La gente que hacemos stand up recogemos un poco las vivencias de nuestra vida, lo que está pasando con nuestras amigas”.

“Pero yo vine hace 6 años, era más chica, estaba en otro momento de mi vida, pero la vida avanza y el público va creciendo contigo y vas agarrando público de otras edades. Me pasa que antes tenía un público súper femenino y me pasa ahora que tengo un público más de parejas”, expresó.