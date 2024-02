Alison Mandel, la exitosa humorista nacional, está a pocas horas de subir al escenario de la Quinta Vergara por segunda vez en lo que será la primera jornada del Festival de Viña 2024.

En una conferencia de prensa en donde estuvo presente RedCarpet, la standapera entregó detalles de lo que se verá en su rutina y también se refirió a cómo enfrenta los comentarios negativos que generalmente se realizan en redes sociales luego de que un humorista haga su presentación en televisión.

Alison Mandel revela cómo enfrenta las críticas

Al ser consultada por RedCarpet sobre cómo enfrenta la exposición a las críticas a las que se someten mucho de los comediantes, independiente de los reconocimientos obtenidos, la ex integrante del Club de la comedia señaló que tiene un método particular para evitar leer el “hate” de las redes sociales.

El 2018 la también actriz subió por primera vez a la Quinta Vergara en donde obtuvo la aprobación del público llevándose dos gaviotas.

“El primer festival que yo hice yo cerré mi Twitter (X) porque antes de ser comediante, en mi caso soy actriz, soy una persona, y la gente siempre va a opinar. Yo creo que es imposible que alguien le dé totalmente lo mismo todo lo que digan de ti, entonces yo opte por lo sano. Nadie quiere leer que alguien sea muy pesado contigo”.

Luego agregó: “Ante todo uno siempre es una persona, y a veces la gente se olvida de eso, hay un montón de gente que me cae mal, que no comparto su arte, no por eso yo iría a tirarle “hate” a alguien, pero eso tiene que ver con la persona que uno es. Pero si yo leyera, que no es el caso, si me afectaría”.

Su segundo paso por VIña

Al ser consultada sobre el cambio en su rutina en comparación con su presentación del 2018, Mandel señaló que uno de los principales cambios está relacionado a la maternidad.

“Para mí ha cambiado que tengo otro hijo más, entonces ha cambiado diametralmente, los comediantes vamos haciendo temas, para armar una historia, que tiene que ver con el cotidiano. La gente que hacemos stand up recogemos un poco las vivencias de nuestra vida, lo que está pasando con nuestras amigas”.

“Pero yo vine hace 6 años, era más chica, estaba en otro momento de mi vida, pero la vida avanza y el público va creciendo contigo y vas agarrando público de otras edades. Me pasa que antes tenía un público súper femenino y me pasa ahora que tengo un público más de parejas”, expresó.

El apoyo a Javiera Contador

Alison fue consultada por la compleja situación que vivió Javiera Contador, quien también será parte de la nueva edición del Festival de Viña, y recibió pifias durante su presentación en el Festival de Coihueco. “A mí me da mucha lata que esa noticia que salga a luz, porque absolutamente todos los humoristas tenemos noches buenas y noches malas”.

“Yo he visto el show de la Javi fácilmente 4 o 5 veces y me he reído 4 o 5 veces, pero ha hecho 300 shows, pero el que se filtra, el que es noticia, es precisamente ese show. Me da pena porque es una excelente comediante, una excelente actriz y una super buena amiga”, añadió.