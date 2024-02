El grupo surcoreano de Kpop Twice actualmente se encuentra en gira con su Ready To Be World Tour. Además de encontrarse con diversas actividades como el lanzamiento de su nuevo álbum con el reciente lanzamiento del MV “I Got You” es que las 9 integrantes tienen bastante trabajo.

Con un paso por Latinoamérica y además prontamente la continuación del tour en Estados Unidos es que los fanáticos chilenos se preguntan si es que podrán ver a Twice nuevamente en vivo en un concierto en Santiago.

¿Twice viene a Chile?

Durante este mes de febrero, el pasado 3 y 4 de este mes tuvieron dos conciertos totalmente agotados en el Foro Sol de la Ciudad de México. Además de esto los días 6 y 7 en el Allianz Parque de Sao Paulo también tuvieron dos conciertos sold out.

Más allá de estas dos presentaciones, Twice no agendó más fechas en Latinoamérica y es que lamentablemente Argentina y Chile, así como también Perú, Colombia y más, se quedaron fuera del Ready To Be Word Tour.

Se desconoce si es que el grupo podrá pisar nuestro país pronto y es que hay que recordar que con anterioridad durante el año 2018 las 9 integrantes fueron parte del Music Bank de ese año en el Movistar Arena.

Esto porque la última fecha agendada para el tour es para el 16 de marzo en Las Vegas en Estados Unidos sin más fechas agendadas.

No hay que descartar una llegada a Chile de parte del grupo y es que nuestro país últimamente es llamativo para varios grupos de Kpop y ya son varias las productoras las que se atreven a traer a bandas coreanas a piso chileno.

Sin más decir grupos como IVE e ITZY tienen conciertos agendados para este primer semestres de 2024 en el Movistar Arena. BamBam también tiene un concierto en el Teatro Caupolicán.

Con mucho más año por delante no nos sorprendería ver la llegada de más grupos de Kpop durante el 2024 que sean anunciados más adelante en el año.