La nueva eliminada de Gran Hermano es Trinidad, la participante dejó la casa este día domingo y se enfrentó al panel de CHV la noche de este lunes en donde respondió las preguntas y vió algunos de sus grandes momentos en el reality show.

Como una de las más odiadas del programa, Trinidad provocó un desencanto hasta el último momento en la casa estudio ya que tuvo un encontrón con Jennifer a quién incluso insultó durante su salida.

Mea culpa por su actuar

No es para nuevo ver a los participantes eliminados llenar la página de Instagram oficial de Gran Hermano Chile y es que la cuenta se dedica a realizar distintas dinámicas con los ex miembros del show.

Fue aquí dónde en una serie de preguntas le preguntaron a Trinidad si hacía un Mea culpa sobre su actuar en la casa con alguno de sus compañeros,en su respuesta la tripulante de cabina destacó que tratar a Pincoya de mala manera es de lo que se arrepiente.

“El único mea culpa que podría llegar a hacer es haberle dicho “asquerosa” a Pincoya cuando me apuntó con el dedo y me golpeó la espalda“, explicó.

De igual forma después aclaró que no fue un golpe sino que le hundió el dedo lo que le generó dolor en el sitio.

“No es que me golpeado, sino que hundió el dedo a mi espalda y eso me llegó a doler, eso no se hace. Generó en mi una reacción inesperada“, agregó.

Fuera de esto, la participante no mencionó otros hechos por lo que ha sido juzgada en redes sociales y quizás, al igual que otros ex participantes, no termine de aceptar que tanto Coni como Pincoya son las favoritas del público para ganar la competencia.