La tensión sigue entre Constanza y Trinidad, al parecer la tripulante de cabina quiere forzar a la bailarina a explotar esto debido a que ahora arma conflictos donde no los hay.

Un nuevo encontrón entre ambas dejó callados a los participantes en medio de la prueba del presupuesto del supermercado y además sorprendió a los televidentes de PlutoTV quienes presenciaron todo en vivo.

¿Team Coni o Team Trini?

Este jueves se llevó a cabo unanueva prueba para el presupuesto del supermercado de la próxima semana.En esta ocasión los participantes debían, en un plazo de 7 horas, derretir un hielo para sacar una varita de su interior, esto podían hacerlo solo usando su cuerpo y ropa que tuvieran encima, sin contar el banano del micrófono.

Los participantes podían tomarse pausas cada que lo encontrarán necesario para comer, ir al baño, tomar agua y demás. Fue aquí dónde Constanza ofreció de sus cigarros para tomarse una pausa a las personas fumadoras de la casa.

La bailarina mencionó a Francisca, Rubén y Alessia si querían ir a fumar y además mencionó colectivamente a las otras personas que fuman, esto enojó un poco a Trinidad quién dijo “Buena onda Coni”, esto debido a que ella también es fumadora en la casa.

Aquí la joven de 27 años le respondió que había dicho generalmente a todos los que fuman en la casa si querían tomarse una pausa, mientras que la actriz se enojó más y le respondió que ella fumaba mucho más que Francisca.

“Dije los que fumen, no me busques Trinidad, no me busques“, le respondió cansada Constanza.

“Ni siquiera te quiero buscar gaia, no tengo intención de buscarte, chao chao“, le respondió la tripulante.

Cabe destacar que este no fue el único encontrón de ambas en la prueba, ya que con anterioridad Trinidad se metió en una conversación de Coni y Pincoya en la que le mandaron saludos a Sebastián.