Taylor Swift es una mastermind, eso no lo podemos negar. Pero tampoco podemos negar el hecho de que a sus fanáticos también se les van los enanitos para el monte en algunas ocasiones.

Y es que recientemente una nueva teoría creada por los swifties involucra a la compositora y al libro de la nueva película que se estrena pronto en cines llamada Argylle que fue escrito por Elly Conway.

La película ha llamado la atención del público y es que a parte de involucrar a Taylor Swift también cuenta con un gran elenco que incluye a nombres como Dua Lipa, Henry Cavill, John Cena y Samuel L. Jackson entre otros más.

¿Taylor Swift escribió el libro?

Elly Conway es una escritora que acaba de publicar su novela debut “Argylle” este mes de enero de 2024. Lo que llama la atención sobre Conway es que su novela, antes de incluso ser publicada, ya se encontraba trabajando en una película del mismo nombre que tiene su estreno fijado para febrero de este año.

Hasta el momento la autora ha mantenido su identidad bajo secreto sin revelar ni su rostros ni tampoco muchos datos sobre su vida. Por esta razón muchos fans llegaron a pensar que Elly Conway podría ser un seudónimo usado por Taylor Swift para así pasar más desapercibida.

Y es que con esto muchos swifties inundaron las redes sociales de diversas teorías de que la cantante era la autora del libro. Se sabe que Taylor Swift es muy fanática de los patrones con rombos en la ropa y eso alimentó las teorías de los fans.

Otras de las “pistas” que tienen los fanáticos es que el gato de la película, Alfie, es un fold escocés, misma raza que Olivia Benson y Meredith Grey, dos de las gatas que tiene Taylor Swift.

Además de esto Elly Conway en la película es interpretada por Bryce Dallas Howard, quien es pelirroja, al igual que el personaje que es escritora en el cortometraje All Too Well (10 minutes version)de Taylor Swift que fue dirigido por la cantante.

Asimismo los fanáticos estadounidenses se han dado cuenta de que el libro en su versión en inglés comienza en la página 13, número favorito de la cantante.

Los fanáticos siguen encontrando pistas de que la autora podría ser Swift y es que el hecho de que la película haya salido tan rápido también llama la atención de los swifties.

No es Taylor Swift

Tras todas estas teorías y el revuelo causado en redes sociales es que la misma autora Elly Conway tuvo que aclarar que no es Taylor Swift. Y es que en noviembre del año 2023 la autora hizo una declaración mediante su cuenta oficial de X, anteriormente Twitter.

“Hoy me encuentro diciendo la cosa más rara, pero aquí voy. ¡No soy Taylor Swift! Ambas amamos a los gatos y adoro su música. Estoy segura de que, cuando ella escriba un libro, usará su nombre y será tan brillante como todo lo que hace”, escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, a pesar de esto los swifties siguieron convencidos de que la teoría era real y que efectivamente la cantante es la autora del libro.

Hasta el director de la película salió al baile

Y es que eso no es todo y es que Matthew Vaughn, director de la película, también tuvo que salir a desmentir este rumor. Y es que Vaughn declaró que Taylor Swift no escribió el libro y incluso señaló que se enteró de la loca teoría gracias a su hija, quien se topó con todo esto en redes sociales.

La declaraciones las dio a la revista Rolling Stone hace un par de días y declaró que existe una Elly Conway detrás de la novela y que sin dudas no es Taylor Swift.

“Sí leí las conspiraciones y mi reacción fue como, wow, no dejan ninguna piedra sin remover. Pero no es Taylor Swift, definitivamente ella no escribió este libro”, explicó a la revista.

Cierta o no está teoría lo cierto es que los swifties se volvieron locos y ya esperan llenar las salas de los cines del mundo para disfrutar de la película. Y es que las teorías lograron que Argylle: Agente Secreto disfrutara de bastante atención de parte del público.