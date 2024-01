Un excelente año 2023 tuvo Taylor Swift y los fans de la artista internacional, luego de la mega gira “The Eras Tour” en donde hizo sold out en distintos continentes, el lanzamiento de la película del mismo nombre, la inmortalización de la gira, y el lanzamiento de Speak Now y 1989, muchos se preguntan cuál será el próximo disco en ser relanzado.

Sin embargo, ahora habría una pista clara para todos los swifties en el mundo. Con la llegada de fin de año y el comienzo de uno nuevo, los catálogos de las plataformas de streaming comienzan a renovarse y muchas producciones dejan el servicio, como es el caso de Taylor Swift: Reputation Stadium Tour, estrenado el 2018, que salió de Netflix.

¿Por qué Taylor Swift: Reputation Stadium Tour dejó Netflix?

“Taylor Swift: Reputation Stadium Tour” es un concierto filmado de la cantante y compositora, el cual fue parte de su gira mundial “Reputation Stadium Tour” de Taylor Swift, que tuvo lugar en 2018, y en donde visitó países como Japón, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Irlanda e Inglaterra, realizando 53 conciertos.

Actualmente, no hay confirmación oficial sobre la salida de la película del concierto de la plataforma, donde se estrenó como un evento exclusivo de Netflix. Tampoco hay ninguna explicación de por qué deja el streaming, lo que ha dado lugar a distintas especulaciones.

Algunos fanáticos han teorizado que se irá debido a que los derechos de transmisión expiran, particularmente considerando su salida en el quinto aniversario de su lanzamiento. Sin embargo, hay una teoría que es la más apoyada por los fans.

¿Es el turno de Reputation?

Por último, aunque no sabemos exactamente cuándo saldrá Reputation (versión de Taylor), muchas pistas y sugerencias no tan sutiles de Taylor Swift definitivamente apuntan a que llegará muy pronto.

Por lo que muchos piensan que su salida del streaming está relacionada con su posible relanzamiento, ya que solamente quedan dos álbumes por reestrenar: Reputartion y Taylor Swift Debut.

El álbum contiene hits como “… Ready for it”, “Delicate”, “I Did Something Bad”, “Look what you made me do” y “Don’t blame me” y fue estrenado el 2017, convirtiéndose en su sexto álbum de estudio, llevándose una nominación en la edición 61 de los Premios Grammy, en la categoría Mejor Album de Pop.