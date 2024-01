Taylor Swift y Travis Kelce son la pareja del momento. Y es que la estrella de la NFL y la cantante que goza de un éxito mundial con su música conquistan a los fanáticos con su relación.

Y es que en las pocas fotos que se tiene de la pareja se los ve pasando buenos momentos. Hay que recordar que una de las confirmaciones de su relación fue cuando Travis viajó a Argentina a ver a Swift a uno de sus conciertos y la espero una vez terminado el show.

Se sabe que la pareja goza de buenos momentos y es que hasta pasaron Año Nuevo juntos en una fiesta ya que hay algunos pocos registros de aquella fiesta.

¿Es cierto que se van a casar?

Ciertos rumores en redes sociales destacan que la relación de Travis y Taylor estaría a punto de pasar a otro nivel. Y es que al parecer la pareja ya planea comprometerse esto sin aún cumplir un año de relación.

Esto lo reporta Page Six quienes destacan que Travis le pediría matrimonio a la cantante como parte de la celebración de su aniversario y que esto sería inminente ya que se veía venir hace unas cuantas semanas.

Todo esto habría sido hasta confirmado por una anónimo a la revista quién incluso reveló que ya habría hasta fecha lista para la gran pedida de matrimonio de Travis y que ambos tendrían esto más que conversado.

Y es que según la misma revista, la pareja tendría planes de comprometerse desde hace meses pero no lo han hecho para que no se viera “apresurado” considerando que llevan menos de un año de relación.

Lo cierto es que no se sabe si es que esta información es real o no ya que ninguno de los dos involucrados ha dicho nada al respecto y probablemente no van a decir nada al respecto a la prensa por tanto no tenemos cómo saber más sobre la relación de ambos.

Con fecha y todo

Con su fuente anónima Page Six reveló que la pareja tendría pensado comprometerse en julio de este año en el mes que sería su primer aniversario juntos.

“Taylor y Travis lo discutieron y hay un plan“, afirmó la fuente. “Se comprometerán en su primer aniversario en julio“.

Pero eso no es todo ya que la misma fuente le habría confirmado a la revista que el jugador de fútbol americano incluso ya tendría las cosas conversadas con Scott Swift, el padre de la cantante.

“Se le ha pedido a Scott su bendición y la ha dado de todo corazón, y Travis ha estado hablando con sus amigos sobre un anillo“, aseguró.

Hay que recordar que Taylor y Travis hicieron pública su relación en septiembre cuando Taylor asistió a un partido de los Kansas City Chiefs y en la que estuvo acompañada por la madre del jugador, Donna.

Desde ese momento es que se han visto a los dos juntos y finalmente se terminó por confirmar cada vez que salían en la prensa y se les veía de la mano.