Este 26 de noviembre Taylor Swift tuvo su último show del año en Sao Paulo, Brasil. Y es que la cantante decidió cerrar su gran año de conciertos en Latinoamérica con 3 conciertos en la ciudad brasileña.

Con un show de más de 3 horas y media de duración la cantante repasa lo más destacado de su carrera con secciones que recrean cada una de sus eras. Pasando desde Lover a Midnights la cantante nos presenta más de 40 canciones con diversos cambios de vestuarios y bailes.

En uno de estos momentos es que Swift tiene un Set Acústico en el cual nos presenta canciones que no ha incluido en el setlist oficial y que puede ser de cualquiera de sus 10 álbumes de estudio.

¿Hay Reputation Taylor’s Version?

Todo el mundo esperaba que Taylor Swift anunciara este fin de semana Reputation Taylor’s Version y es que Rep y Debut son los dos últimos álbumes que tiene pendientes de regrabación. Por esto los fanáticos se encuentran esperando que la cantante de indicios de esto.

Pero no fueron solo los swifties y es que diversas cuentas y demás estaban dando indicios de que el 26 de noviembre podría ser el día del tan esperado anuncio. Y es que Taylor Swift ha dado indicios en su página web de que prontamente llegaría la revelación.

Tristemente esto no sucedió y es que al momento de comenzar el set acústico Taylor habló un poco y comenzó con la primera canción que resultó ser “Say Don’t Go” de 1989 Taylor’s Version y “It’s Time To Go” de Evermore.

Con esto, la cantante dejó como payasos a todos en el fandom los que claramente solo encontraron razones para reírse del asunto. Y es que los swifties tenían sus diferentes teorías las que llenaban todo tiktok y X (anterior Twitter).

Mientras tanto Taylor Swift luego de esto se prepara para estrenar de manera online su The Eras Tour Concert Film en Estados Unidos y Canadá y además se tomará unas merecidas vacaciones antes de volver nuevamente a los escenarios en febrero próximo en Japón en el Tokio Dome.

No hay Rep TV pero hay información sobre el tour

A pesar de que Taylor decidió no hacer el anuncio en Sao Paulo durante este 26 de noviembre si hay algunas informaciones. Y es que la cantante informó de un cambio importante para el tour del próximo año.

Se trata de las canciones sorpresas y el set acústico y es que Swift informó a los swifties presentes en el estadio que el próximo año 2024 el setlist de canciones sorpresas se reseteará. Esto quiere decir que todas las canciones que cantó durante la gira en Estados Unidos y Latinoamérica las podrá volver a cantar otra vez.

Esto significa que a pesar de que le quedaron bastantes canciones fuera durante los shows de este año podrá volver a tocar todas las que tocó durante los más de 60 show nuevamente en la parte de Asia y Europa durante el siguiente año.