Terrible desenlace tuvo la previa del primer concierto de Taylor Swift en Brasil en el marco del The Eras Tour. Y es que previo al inicio del show, se informó el fallecimiento de una fan que había asistido al show en Río de Janeiro.

Noticia que fue confirmada durante la jornada y que la misma Taylor reaccionó en su Instagram, expresándose destrozada por el fatídico hecho ocurrido este viernes 17 de noviembre.

¿Qué pasó en el concierto de Taylor Swift en Brasil?

Como diversos medios y parte de los asistentes reportaron, el calor fue agobiante este viernes en Brasil tanto así que dificultaron y mucho las condiciones del masivo show al que llegaron miles de fanáticos.

Contexto en el que lamentablemente una joven de 23 años perdió la vida. Ana Clara Benevides fue la mujer que falleció cuando el show aún no empezaba por las complejas condiciones en el público. Y es que muchos fans reclamaron no solo por el calor de Río, sino por la falta de preparación de la organización.

El motivo del fallecimiento de la joven en Brasil

Según relató Infobae, Ana sufrió una descompensación a eso de las 19:00 horas de Río de Janeiro y se desmayó en el sector de platea del Estadio Olímpico Nilton Santos. Intentando ser socorrida por un amigo quien era enfermero y la acompañaba.

Lla víctima fue sometida a un proceso de reanimación cardiorrespiratoria (RCP) que duró cerca de 40 minutos. En el momento que creían que sus signos vitales se habían estabilizado, la joven sufrió un segundo paro cardíaco cerca de las 20 horas cuando era trasladada de urgencia al Hospital Municipal Salgado Filho”, informó el medio.

La causa de muerte fue un paro cardiorespiratorio, aunque podrían incluirse más antecedentes al caso.

En redes sociales diferentes usuarios se quejaron de las condiciones en el Nilton Santos, explicando que en el estadio la sensación térmica llegaba hasta los 62°C. Mientras que oficialmente la temperatura en Brasil llegó hasta los 42 grados este viernes.

Además de las quejas a la productora T4F por aparentemente no prestar servicios como repartir suficiente agua para las miles de personas, se reportó que hubo cientos de desmayos en el concierto.

Si bien el show se realizó con relativa normalidad aunque hay videos que muestran a Taylor Swift preocupada por la falta de agua en la cancha del recinto, no fue hasta hace unas horas tras la confirmación de la muerte de Ana Clara por la productora, que la cantante reaccionó.

“No puedo creer que estoy escribiendo estas palabras, pero con el corazón destrozado les digo que perdimos a una fan esta noche antes de mi show. Hay muy poca información más que el hecho de que era increíblemente hermosa y muy joven. No voy a ser capaz de hablar sobre esto en público porque me siento abrumada por el dolor... Esto es lo último que pensé que pasaría cuando decidimos traer este tour a Brasil”, fue parte de lo que escribió en sus historias de Instagram.

El comunicado de la productora del concierto en Brasil

Uno de los apuntados sin duda es quien organizó el evento, la productora T4F. Hace poco más de una hora publicaron un escueto comunicado:

En este comunicado declara que Ana Clara al sentirse mal fue atendida por los brigadistas y paramédicos del recinto y luego llevada al Hospital Salgado Filho.

Ya se informa por medio de redes sociales que la seguridad y condiciones serán mucho más estrictas para los conciertos del The Eras Tour que quedan en Brasil. Y es que tras este viernes, todavía hay programados shows para este sábado 18 y domingo 19 de noviembre en Río; y la próxima semana los 24, 25 y 26 de noviembre en Sao Paulo. Conciertos que están completamente agotados.