Una triste noticia llenó los medios de comunicación durante la noche de este viernes 17 de noviembre. Y es que la noche que parecía ser inolvidable para algunos resultó ser un infierno en el primer concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro en Brasil.

Esto porque según se informó durante las últimas horas, una swiftie de 23 años de edad perdió la vida antes del comienzo del show debido a un paro cardiaco por las altas temperaturas que se registraron en la ciudad.

Taylor Swift se presentó por primera vez ante sus fanáticos brasileños durante la noche del 17 de noviembre. El concierto se realizó a pesar de las altas temperaturas que azotan a la ciudad con temperaturas que sobrepasan los 40°C y que mantuvo a fanáticas haciendo fila desde temprano para así poder ver más de cerca a la artista.

Los fanáticos ya reclaman y hacen tendencia el hashtag T4F EXIGIMOS RESPEITO en twitter para hacer notar su descontento con la producción del evento quienes, según se informa, no dejaron ingresar agua al recinto y tampoco contaron con puntos de hidratación a lo largo del show.

Comunicado de Taylor Swift

Luego del término del concierto y cuando las cosas empezaron a salir a la luz durante la madrugada, Taylor Swift decidió emitir un comunicado en sus redes sociales por lo sucedido la noche de ayer en Río.

Aquí lacantante lamentó lo sucedido y mando las condolencias a la familia y amigos de Ana Clara Benavides de 23 años la fan que falleció antes de poder ver a su artista favorita en vivo.

“No puedo creer que estoy escribiendo estas palabras pero es con el corazón en pedazos que les digo que perdimos a una fan esta noche antes de mi show. No puedo expresar lo devastada que estoy. Es muy poca información la que tengo a parte de que ella era increíblemente hermosa y demasiado joven“, se lee en el comunicado.

“No podré hablar de esto sobre el escenario porque me siento extremadamente conmovida por el duelo incluso cuando trato de hablar de esto. Quiero decir que lamento esta perdida y mi corazón está con los familiares y amigos“, agregó.

Asimismo, para finalizar Taylor agregó que “Esta es la última cosa que pensé que podría pasar cuando decidimos traer este tour a Brasil“.

Repartió agua y interrumpió el show

El comunicado de Taylor viene después de que durante todo el show se viralizaran videos de la cantante interrumpiendo su concierto para repartir agua entre los fanáticos que se encontraban en las dos canchas delanteras.

Fue durante la canción Champagne Problems, en donde se sabe que Taylor para un poco para escuchar a sus fans, que paró el show porque fanáticos se encontraban pidiendo agua. Al no ser escuchada por la producción la cantante llamó a su equipo quienes repartieron agua entre los fans para así evitar más desmayos.

Eso no fue todo ya que durante All Too Well, la canción que canta durante 10 minutos en el show, también lanzó unas botellas de agua al público.

Y es que según se reportó más de 1.000 fanáticas y fanáticos se desmayaron durante el concierto y no recibieron atención médica óptima.

De momento, la productora realizó un comunicado y además ya se reportó que nuevas medidas se tomarán para el segundo concierto que se realizará esta noche en el Estadio Nilton Santos con temperaturas que sobrepasarán las de la tarde de ayer.