Taylor Swift en Argentina: Recomendaciones, objetos prohibidos y ubicaciones de The Eras Tour en Buenos Aires

Sin duda que los fanáticos de Taylor Swift son las personas más felices en estos momentos. Y es que, ha llegado el primer día de tres conciertos que realizará la artista estadounidense en Argentina.

Tras anunciar la fecha de sus conciertos, muchos fans latinoamericanos se sorprendieron por la llegada de la intérprete al cono sur, no obstante, en nuestro país no fue el caso debido a que Chile fue la sede de los Juegos Panamericanos 2023. Asimismo, diversas fanáticas y seguidores de Taylor cruzaron la cordillera y no duraron en asistir a uno de los espectáculos que brindará la cantante en el país trasandino.

De ese modo, damos a conocer cuáles son las recomendaciones para asistir a los espectáculos de Taylor en Argentina.

¿Cuáles son las recomendaciones de Taylor Swift en Argentina?

La productora de los conciertos de Taylor Swift detalló cuáles son los objetos permitidos y los prohibidos de ingresar al Estadio de River Plate.

Objetos permitidos

Lentes;

Tapones para oídos

Tolas femeninas y tampones

Medicamentos con receta

Binoculares sin láser

Friendship braceletes ilimitados

Mochilas o bolso, con alto de 42 cm máximo, ancho de 32 cm máximo y profundidad de 14 cm máx.

Objetos Prohibidos

No carteles de más de 28 x 43

No prendas o disfraces que restrinjan la visibilidad

No cámaras profesionales

Bolsas o mochilas que no cumplan con las medidas establecidas

No equipo profesional de grabación

No accesorios para cámaras

No paraguas

No dispositivos electrónicos grandes

No se permiten poster o pancarta

Recomendaciones para fans chilenos

De acuerdo a lo informado por Cancillería, estas son las recomendaciones para las chilenas y chilenos que viajen a Argentina para el espectáculo de Taylor Swift.

No viajes si no tienes entradas. Si ya las tienes, infórmate con anticipación de los accesos al estadio.

Si viajas por tierra, ten presente el clima. Algunas circunstancias climáticas pueden obligar el cierre de los pasos fronterizos habilitados.

Te recomendamos contratar un seguro de viaje. Puede ser útil en caso de accidentes o enfermedades.

Respeta la legislación argentina. Es obligación de toda persona que viaja al extranjero respetar las leyes de otros países, que pueden diferir de las leyes chilenas.

¿Cuáles son las ubicaciones de Taylor Swift en River Plate?

Las ubicaciones en el estadio son las siguientes.

¿Cuál es el setlist de Taylor Swift en Argentina?

Miss Americana & the Heartbreak Prince Cruel Summer The Man You Need to Calm Down Lover The Archer Fearless You Belong With Me Love Story ‘tis the damn season Willow Marjorie Champagne Problems Tolerate it …Ready for it? Delicate Don’t Blame Me Look What You Make Me Do Enchanted Long Live 22 We Are Never Ever Getting Back Together I Knew You Were Trouble All Too Well (10 minute version) The 1 Betty The Last Great American Dynasty August Illicit Affairs My tears ricochet cardigan Style Black Space Shake it Off Wildest Dreams Bad Blood Lavender Haze Anti Hero Midnight Rain Vigilante Shit Bejeweled Mastermind Karma

