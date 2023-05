El universo de Spider Man se sigue expandiendo y el próximo jueves 2 de julio llega la secuela de la película animada con un nuevo título “Spider Man: Across the Spider-verse”. Para no perderte este estreno antes tienes que ver Spider-Man: un nuevo universo, la primera película que tiene como protagonista al famosos superhéroe de Marvel, en está oportunidad la identidad del hombre araña que no es Peter Parker, si no que Miles Morales un adolescente que admira al superhéroe.

La cinta es la primera de la trilogía que incluye la que se estrenará el próximo jueves y Spider Man: Beyond the Spider Verse que llegará a la pantalla grande el próximo año. A continuación te compartimos en qué plataforma de streaming puedes disfrutar de la película animada de Marvel.

¿Spider- Man: Un nuevo universo está en Netflix?

La cinta animada fue sacada de Netflix, sin embargo, se encuentra disponible en Disney Plus, y en Lionsgate+. La película tiene una duración de 1 hora y 57 minutos.

¿Cuál es la trama de Spider Man: un nuevo universo?

La primera entrega de la trilogía animada del superhéroe de Marvel trata de un adolescente llamado Miles Morales que un día es picado por una araña radioactiva y desde ese momento empieza a tener poder de su superhéroe favorito el hombre araña. Luego de luchar junto a Peter Parker es elegido para evitar que un villano pueda viajar a otros universos con la ayuda del acelerador de partículas que ha construido.

Miles Morales logra atravesar diversos universos dónde deberá enfrentar los diversos desafíos, que conlleva ser el hombre araña.

El elenco está compuesto por Shameik Moore, Jake Johnson, Chris Pine, Liev Schreiber, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, y muchos más. Revisa a continuación el tráiler de Spider-Man: Un nuevo universo: