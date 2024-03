Adam Sandler puede tener muchos detractores, pero sin dudas que sabe realizar películas exitosas. Uno de sus films más recordados es Happy Gilmore y al parecer podría tener una segunda parte, ya que uno de sus actores reveló que se está trabajando en la idea.

Happy Gilmore cuenta la historia de un frustrado jugador de hockey sobre hielo. En medio de una serie de problemas económicos, descubre que tiene un increíble talento para el golf, aunque este deporte no va con su forma de ser y eso le genera más de un conflicto. Esta cinta fue estrenada en 1996 y con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico para los seguidores de Sandler.

Borrador de Happy Gilmore

En conversación con Audacy’s 92.3 The Fan el actor Christopher McDonald, quien en la película interpreta al antagonista Shooter McGavin reveló que hace un tiempo se encontró con Adam Sandler y este le mostró que estaba trabajando en realizar una segunda de la película.

“Vi a Adam hace unas dos semanas y me dijo: ‘McDonald, esto te va a encantar’. ¿Dije que?’ Él dice: ‘¿Qué tal eso?’ y me muestra el primer borrador de Happy Gilmore 2‘”, confesó McDonald. La situación rápidamente generó ilusión en los seguidores de Gilmore, personaje que se caracterizaba por ser “mal genio” y explotar ante la mínima situación adversa.

“Tal vez deberías cortar eso (de este audio) porque no quiero ser un mentiroso, pero él me mostró eso y pensé, ‘Bueno, eso sería increíble’. Entonces, está en proceso. Los fans lo exigen, maldita sea“, remarcó Chistopher McDonald. Si bien Happy Gilmore no fue exitosa en taquilla, a través del arriendo de videos característico de los años 90 llegó a tener una gran fanaticada.

¿Se estrena en Netflix?

Actualmente los derechos de esta película pertenecen a Universal Picture, pero Adam Sandler tiene un generoso contrato con Netflix y ha realizado algunos films para esta plataforma. De concretarse la idea de hacer Happy Gilmore, quedaría esperar a saber si esta llegaría a los cines o la aplicación de streaming intentaría comprar sus derechos.