La recordada cinta “Son como niños” es una comedia estadounidense que se estrenó en 2010, dirigida por Dennis Dugan y protagonizada por Adam Sandler y Kevin James. La trama gira en torno a dos amigos de la infancia, quienes se reencuentran después de muchos años en un evento escolar y terminan pasando un fin de semana caótico con sus familias en un campamento.

La película fue bien recibida por el público y tuvo éxito en taquilla, lo que llevó a la producción de una secuela titulada “Son como niños 2”, estrenada en 2013. Sin embargo, a pesar del tiempo que ha pasado, los seguidores de la producción constantemente se preguntan sorbe la posibilidad de que una nueva saga llegue a la pantalla.

¿Habrá una nueva secuela de Son Como Niños?

Es posible que los fanáticos estén pidiendo a gritos que Adam Sandler anuncie Grown Ups 3, pero la secuela no se ha materializado en más de una década.

Grown Ups 2 (2013) llegó tres años después del primero, por lo que el hecho de que todavía no se haya hablado seriamente de Grown Ups 3 podría indicar que no hay planes reales para continuar con la franquicia. Incluso los protagonistas no se han referido públicamente a la posible continuación de la historia.

En diversas entrevistas, los protagonistas se han referido a la posible secuela, revelando su interés por participar. “[Adam Sandler] había hablado de ello y había otro guión que no fue aprobado”, dijo Nick Swardson en “The Rich Eisen Show” en 2020.

Mientras que Maria Bello (Sally Lamonsoff) señaló a Flickering Myth que: “La gente ha hablado de ello y hemos oído que podría suceder. Pero no sé si hay un guión, no sé qué hay. Pero eso espero porque, vaya, es divertido trabajar con esos muchachos”.

Salma Hayek (Roxanne Chase-Feder) disfrutó haciendo las películas, pero no está segura de si se realizará una tercera parte. “Se ha hablado un poco, pero no sé exactamente de qué”, dijo durante una conferencia de prensa en 2017.

Sin embargo, admitió que su hija realmente quiere que haga una tercera película porque le gusta estar en el set con el resto del elenco. “Mi hija sigue… rogándome que lo ponga en marcha. ‘¿Por qué no lo produce, mamá, para que podamos volver de vacaciones con los Sandler?'”

¿Qué tan posible es el regreso?

Considerando que es un elenco extenso y repleto de estrellas que incluyen a Salma Hayek, Chris Rock, Rob Schneider, Kevin James, Adam Sandler y David Spade, quienes de manera constante anuncian nuevos proyectos, en caso de realizar una nueva entrega requerirá tiempo y planificación para que todos los personajes principales puedan participar.

Rob Schneider no regresó a Grown Ups 2 debido a una combinación de disponibilidad y problemas financieros. Schneider explicó que no sería parte de Grown Ups 2 debido a su comedia Rob de 2012; También citó cuestiones de dinero que influyeron en su decisión. Tras su decisión, el actor Nick Swardson se sumó a la saga reemplazando a Schneider interpretando al hermano de su personaje.