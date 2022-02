Son como niños es una comedia que llegó a la pantalla el 2010 a manos de Adam Sandler y compañía, quienes debido al resultado positivo de la producción decidieron lanzar una secuela el año 2013 convirtiéndose nuevamente en un éxito de taquilla logrando acumular $246.984.278 millones de dólares.

La historia trata de adultos que durante su infancia eran parte de un equipo de baloncesto en la escuela secundaria. Su querido entrenador murió, por lo que todos se reúnen para ir al funeral.

El grupo de amigos lleva años sin verse, sin embargo, se conectan inmediatamente y deciden pasar junto a sus familias un fin de semana en la cabaña en donde se hospedaban en su juventud para homenajear a su antiguo entrenador.

Los cinco amigos son interpretados por Adam Sandler, Rob Schneider, Kevin James, Chris Rock y David Spade. Salma Hayek, Joyce Van Patten, Maya Rudolph, Ebony Jo-Ann y Maria Bello.

¿Qué fue del elenco de Son como niños?

Adam Sandler interpreta a Lenny Feder, un exitoso productor que está casado con Roxanne Chase-Feder, personaje de Salma Hayek. Luego de la emisión de la última película, el actor participó en cintas como The Ridiculous 6, Hotel Transylvania, Murder Mystery y Spaceman, la cual está próxima a estrenarse.

Salma Hayek interpretó a Roxanne Chase-Feder, una exitosa diseñadora de modas que está casada con Lenny. La actriz mexicana nominada al Oscar recientemente ha participado en cintas como Muppets Most Wanted. Eternals y House of Gucci.

Kevin James en la ficción fue Eric Lamonsoff, quien perdió su trabajo antes de reencontrarse con sus amigos y mintió al respecto. James participó en cintas como Paul Blart: Mall Cop 2, Pixels y la saga de Hotel Transylvania junto a Adam Sandler

Chris Rock fue Kurt McKenzie un dueño de casa casado con Deanne (Maya Rudolph), la principal sostenedora de la familia. Recientemente Rock ha participado en cintas como Spiral y Dolemite Is My Name.

Rob Schneider tomó el rol de Rob Hilliard, un hombre divorciado tres veces que tiene una nueva relación con una mujer varios años mayor que él. Sus más recientes créditos incluyen papeles en You May Not Kiss the Bride, InAPPropriate Comedy y The Ridiculous 6.

David Spade interpreta a Marcus Higgins un soltero que solo quiere vivir la vida sin atarse a nada ni nadie. El comediante ha participado en los últimos en distintas cintas del género como Father of the Year, The Do-Over, Joe Dirt 2 y Hotel Transylvania 2.