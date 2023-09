La competencia en Gran Hermano sigue más activa que nunca ahora que quedan menos participantes, luego de la expulsión de Rubén y la eliminación de la Señora Mónica solo quedan 9 competidores en juego.

Este jueves se conocerá la nueva placa de nominación y una de las participantes realizó una de las nominaciones más complicadas del juego, la fulminante estrategia que deja en placa directo a otro jugador sin posibilidad de ser salvado por el líder de la semana. Conoce a continuación quién hizo la fulminante y a quién nominó.

¿Quién hizo la nominación fulminante y a quién nominó en GH?

En el capítulo del día martes se vio como Pincoya, Cony, Scarlette, Raimundo y Nacha estaban hablando de la nueva placa y la nominación fulminante. Hasta que Constanza Capelli tomó la decisión de ir hasta el confesionario y realizar la temida nominación.

Las razones de la bailarina fueron las siguientes: “voy a ocupar esta herramienta porque ya quedamos pocos en juego, me gustaría hacer la fulminante a Jorge”. Además señaló “La verdad es que con él últimamente hemos tenido un poco más de relación, sentí su abrazó cuando me quede hace rato que no me abrazaba, pero creo que él ha dicho reiteradas veces que se quiere ir que ya cumplió un siglo y bueno yo creo que ha llegado el momento que enfrente una vez más la placa, así que por eso le hago la fulminante a Jorge”.

¿Cuándo irá al panel de Gran Hermano la Señora Mónica?

Debido a un cambio de programación el pasado lunes no se realizó el esperado capítulo con el último eliminado de Gran Hermano, por lo que este miércoles 13 de septiembre la participante más longeva de la historia del reality se presentará junto al panel para analizar su estancia en la casa más famosa del mundo.