Durante la tarde ayer en redes sociales explotó una publicación de Sebastián Ramírez en contra de Cony Capelli de Gran Hermano. Aquí el ex participante del programa de CHV lo tiró todo contra la bailarina destacando un “Coni al 3331” debido a las menciones de él en el reality show.

“Te quise dejar siempre bien en el programa pero la realidad es que me fui por lo tóxica que eres“, se leía en la publicación que además tenía la canción “Loca” de Chico Trujillo.

Asegura haber sido hackeado

Unas horas después el mismo Sebastián se tomó sus redes sociales para aclarar este hecho y mencionar que le hackearon el teléfono luego de que lo haya dejado en el negocio de su barrio.

“Pucha, deje mi celular en… bueno ustedes me van a creer po. Deje mi celular en el negocio de acá de mi barrio y me hackearon el teléfono“, comenzó explicando en su cuenta de instagram.

“Así que pucha, no voy a poder dormir hoy día con las cosas que me hicieron pasar estas personas que sacaron mi teléfono y le pusieron cosas a la Cony. Cosa que yo pucha, yo no pienso esas cosas“, explicó.

“Pedirle perdón a la Cony, se que ella está encerrada y pucha eso, abrazos y perdonazo fanaticada“, finalizó.

Posterior a esto explicó que las personas que habían hackeado su instagram estaban con Policía y PDI pero que finalmente habían sido puestos en libertad.

De igual forma las historias de instagram en donde aclaró este hecho se encuentran borradas y ya no están disponibles en su cuenta de instagram.

Pero los usuarios de redes sociales grabaron y guardaron las publicaciones, las que ya se han hecho virales en redes y las puedes revisar a continuación en el siguiente video: