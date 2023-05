La décima película de la saga Rápidos y Furiosos se estrenará este 19 de mayo y hace algunos días atrás se realizó el lanzamiento en México dónde asistieron los protagonistas de la nueva película entre ellos el legendario Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Daniela Melchior, y Jordana Brewster entre otros.

A este evento también asistió Santa Fe Klan, el rapero mexicano que nos iba a visitar en el mes de abril pero finalmente su concierto se canceló, y ahora durante el evento de Rápido y Furioso X confirmó su participación en la película, luego de ser parte del soundtrack oficial de “Wakanda Forever”.

Santa Fe Klan confirmó su participación en Rápidos y Furiosos X

A través de su cuenta de Instagram el rapero mexicano compartió una fotografía con el famoso actor Vin Diesel y en la descripción agregó lo siguiente: “Que chido conocerte en persona carnal @vindiesel. Es un honor formar parte de @thefastsaga. Viva México”, escribió el cantante.

¿Qué canciones están en el soundtrack oficial de Fast X?

Aparte de Santa Fe Klan reconocidos cantantes como J Balvin, Daddy Yankee, María Becerra, Justin Quiles, Myke Towers y muchos más son parte de la banda sonora de la décima entrega de la saga Rápidos y Furiosos 10. Conoce a continuación el listado de las canciones:

1. The End of The Road Begins (Intro) – Kai Cenat

2. Spinnin’ – Lil Durk (feat. EST Gee)

3. Get It – Anti Da Menace, Luh Tyler

4. Won’t Back Down – YoungBoy Never Broke Again, Dermot Kennedy & Bailey Zimmerman

5. Angel Pt. 1 – Kodak Black & NLE Choppa (feat. Jimin of BTS, JVKE & Muni Long)

6. My City – 24kGoldn, Kane Brown & G Herbo

7. Countin’ On You – Lil T Jay, Fridayy & Khi Infinite

8. SupaFly – Cootie, BiC Fizzle & Big X Tha Plug

9. Reaper – Babyface Ray, BabyTron & Peezy

10. Steppers – NLE Choppa & Nardo Wick

11. 9 In My Hand (Fast X Remix) – Kordhell & Key Glock

12. Datura – Suicide Boys

13. Furious – BIA

14. Toretto – J Balvin

15. Te Cura – María Becerra

16. Sigue La Fiesta – Justin Quiles, Dalex & Santa Fe Klan

17. Gasolina (Safari Riot Remix) – Daddy Yankee (feat. Myke Towers)

18. Vai Sentando – Skrillex (feat. Ludmilla, King Doudou & Duki)

19. Bando (Fast X Remix) – ANNA (feat. MadMan & Gemitaiz)

20. Let’s Ride – YG & The Notorious B.I.G feat. Lambo4oe, Ty Dolla Sign & Bone Thugs-N-Harmony

21. Nothing Else Matters – Jessie Murph