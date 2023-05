La popular saga de acción está llegando a su fin. Ahora, la franquicia va por su décima entrega, la cual ha causado diversas especulaciones previas a su estreno. Así mismo, la cinta fue trasmitida el pasado viernes 12 de mayo en el Coliseo de Roma, provocando ya sus primeras impresiones. Descubre los comentarios a continuación.

¿Qué dice la crítica sobre Fast X: Rápido y Furioso 10?

Tras la función, los espectadores comenzaron a relatar su parecido de la película en redes sociales por la plataforma Twitter.

"'Fast X' es completamente ridícula (me encantó cada segundo). Con las secuencias de acción y las frases ingeniosas me dolió la cara de tanto sonreír. Momoa es hilarante. El reparto mola. ¿En cine? Por favor. ¿Gran éxito de taquilla de verano? Oh sí. Creado para una experiencia en pantalla grande con muchas palomitas", @LiamTCrowley

"'Fast X' le pertenece a Jason Momoa y su decadente villano, Dante Reyes. Feroz y extravagante, su peligroso pavoneo agrega un toque afilado y algo de humor negro refrescante. El resto es ridículo con elementos torpes, pero es estúpidamente entretenida. ¿Qué diablos esperabas?"@ShowbizSimon.

"¡Vi 'Fast X' la semana pasada! Es un emocionante viaje de acción salvaje e ininterrumpida que ofrece el final más impactante de la franquicia hasta el momento. No es perfecta (el final puede dividir a sus fans), pero ha ido creciendo en mí y no puedo esperar a verla otra vez. Definitivamente Universal está intentando hacer de esto su 'Vengadores: Infinity War'", @KirstenAcuna.

"'Fast X' vuelve a encarrilar la saga 'Fast & Furious' y la razón principal es Jason Momoa, quien interpreta a Dante como la versión del Joker de F&F. Es un psicópata alegre y es encantador. La historia evita lo que hizo que 'Fast & Furious 8' y 'Fast & Furious 9' pareciesen obsoletas, eso es una victoria".@eeisenberg.

Se destaca el papel de Jason Momoa en Fast X

Respecto a los comentarios de la prensa especializada, Momoa es el que más elogios ha recibido, de quien se refieren como "desternillante", que tiene "magia" y que su personaje aporta "algo de humor negro refrescante".

¿Cuándo se estrena Fast X en cines chilenos?

El estreno mundial y en Chile de Fast X es el próximo 19 de mayo.