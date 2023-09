Gran Hermano estrenó un nuevo episodio de estreno en donde finalmente las pantallas de CHV mostraron el enojo de Raimundo tras una nueva discusión con Constanza Capelli producto de una actividad de “aguinaldo de Fiestas Patrias”, en donde la bailarina dijo algo que molestó al Ingeniero Agrónomo.

En una divertida actividad, los jugadores debieron ponerse de acuerdo para escoger con un presupuesto de 3.000.000 qué productos comprar, entre los que se encontraban una mesa de pool, una cama saltarina, una mesa de tenis de mesa, cigarros. Etc. La decisión se basó en la mayoría de votos que obtuvo cada una de las propuestas.

Todo comenzó porque Rai celebró que se compraron una mesa de pool, en donde otra de las opciones era una silla de masaje. Tras celebrar, dijo “ya, yo hago un masaje”. A lo que Constanza, Pincoya e Ignacia le dicen “cállate“

El enojo de Raimundo

Al momento de volver a la cocina, Raimundo pidió que por favor no lo volvieran a hacer callar, a lo que Coni le responde “para con tu sensibilidad”.

“Imagínate, yo te digo cállate, no me merezco esos tratos Coni, la mayoría gana y listo. Le has dicho a todos “cállate”, mientras que Constanza le seguía pidiendo que “deje de maximizar todo”.

“Quieres eliminar a cada we** que está contigo, cada hue** que cae en tus manos quieres eliminarlo de la casa”, para sorpresa de Coni que le respondió “¿cuándo has estado conmigo? tú me dices varias cosas Rai”.

“Haces siempre lo mismo y defiendes lo indefendible, estoy chato de quedarme callado, estoy chato (…) me hablas de estrategia, esa es tu estrategia, hacer enojar a todos para que se vea como que te hacen mal a ti, cuando tú eres la mina que hace mal. Todo el rato, lo mismo, estoy chato”, continuó con su enojo, “todos callados contigo, todos te tienen miedo”.

Por su parte, Constanza le respondió: “No le voy a seguir, que pelee solo. Quiere ensuciarme y hacerme quedar como que yo soy. Con la Pincoya no explotó de la misma manera si la we* es conmigo”.