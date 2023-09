Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, comenzó su esperada nueva temporada, en donde conocidos rostros estarán presente en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, para conversar sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

En el último capítulo de estreno del espacio, estuvieron presentes la periodista nacional Rayén Araya, el comentarista deportivo y panelista de TV+, Mauricio Israel, la modelo e influencer Daniella Chávez y el bailarin Rodrigo Díaz.

¿Quiénes son los invitados de este viernes 29 de septiembre a Podemos Hablar?

Entre los invitados de hoy se encuentra Francisco Arenas, participante de Gran Hermano conocido como “Papá Lulo”, quien se refirió a su paso por el reality y quien además recientemente reingresó a la casa más famosa del mundo tras liderar el repechaje.

También estará José Miguel Viñuela, animador de televisión, quien habló sobre distintos momentos de su vida y su carrera, entre ellos la polémica del corte de pelo al camarógrafo y la estafa que sufrió por Alberto Chang; la actriz y panelista de televisión Francisca Merino, quien habló sobre su presente laboral y además habló sobre su relación de pareja, y María José Quiroz, conocida actriz y humorista que fue parte de Morandé con Compañía, el Discípulo del Chef, quien explicó sus razones para cerrarle la puerta a las relaciones de pareja.

¿A qué hora se estrena?

El nuevo episodio del programa se estrena a partir de las 22.15 por las pantallas de Chilevisión.

José Miguel Viñuela y el polémico corte de pelo a un camarógrafo

En el espacio, el comunicador se refirió a uno de los momentos más controversiales de su carrera. “Hoy en día ya no voy para atrás, asumo mi responsabilidad, no voy a meter a nadie, Me han preguntado 17 veces si me hablaron por el sono o no (…) Pueden haber pasado tantas cosas en la adrenalina, que ya han pasado tres años y los costos son para mí, para nadie más”.