¿Qué actores no vuelven? Euphoria confirma fecha de grabaciones de la temporada 3

La serie de drama de HBO Max, Euphoria, se encuentra preparando su tercera temporada, y a pesar de que aún no hay fecha de estreno de la nueva entrega, una de sus estrellas reveló cuándo comenzará la filmación de los capítulos.

Sydney Sweeney, la actriz que recientemente protagonizó la película “Con todos Menos contigo”, conversó con GQ en donde entregó detalles de la tan esperada tercera temporada del exitoso programa.

¿Cuándo comienza la filmación de Euphoria 3?

La actriz no reveló la fecha exacta en que comenzará la filmación, pero sí señaló que está programado para iniciar dentro de los próximos dos meses.

La serie regresará a la pantalla el próximo año, y Sam Levinson ya estaría escribiendo los nuevos guiones. Acerca de lo que pasará en el nuevo ciclo, la actriz señaló: “Creo que eso es bueno porque las temporadas uno y dos fueron muy diferentes”, expresó.

Acerca de una posible cuarta temporada del show, la actriz señaló: “Ese, sinceramente, no lo sé. Creo que si hay más historia que contar con Cassie, entonces sí, porque amo ese papel y amo a la comunidad, pero es lo que sea que haga justicia a la historia”.

¿Quiénes no regresarán a la tercera temporada de Euphoria?

Hasta el momento los miembros de reparto que no serán parte de la nueva entrega son Barbie Ferreira, quien interpretó a Kat, reveló que no regresará a la serie y que fue una decisión mutua con la producción, ya que se trata de una decisión artística sobre la ruta que tenía el personaje. “Solamente ya no quiero ser la “mejor amiga gorda”.

Por otra parte, Angus Cloud, quien interpretó a Fezco, falleció durante en julio del 2023, debido a una sobredosis accidental de fentanyl.

Mientras que Dominic Fike reveló en una entrevista con Variety que su futuro en la serie es incierto. “Realmente no habló con ellos”, pero agregó que sería “genial” si pudiera volver.