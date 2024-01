Nada dura para siempre y la edición 2024 del Festival del Huaso de Olmué debe decir adiós. El popular evento vivirá su última noche donde los artistas presentes buscarán cerrar el espectáculo por todo lo alto, con una parrilla que promete grandes momentos.

Han sido tres jornadas de destacadas presentaciones, en las cuales estuvieron presentes Denise Rosenthal, Luciano Pereyra, Damas Gratis, Princesa Alba y Glup!, entre otros. En el humor, Vicho Viciani, Monse Jerez y Capitán Valverde aportaron las risas. La fiesta ha sido total en El Patagual, pero llegó la hora de bajar la cortina y despedirse de los cuatro días de buena música en la provincia del Marga Marga.

TVN ha liderado la sintonía en estas noches gracias al evento, en el cual Eduardo Fuentes e Ivette Vergara han sido los conductores. Con el Festival del Huaso de Olmué, se abre la temporada de estos espectáculos en la televisión. La próxima semana será el turno del Festival de Las Condes, el cual también irá por la pantalla del canal estatal. A continuación, revisa la parrilla del último día en El Patagual.

¿Quién estará hoy en el Festival del Huaso de Olmué?

Domingo 21 de enero:

Obertura Campeones Nacionales de Cueca

José Luis “Puma” Rodríguez

Cebolla y Bodoque

Inti Illimani y la Orquesta Huambaly

¿A qué hora comienza la última jornada?

El Festival del Huaso de Olmué inicia a las 21:50 horas, a través de las pantallas de TVN.

Exitosa presentación de Damas Gratis

En la previa al inicio de este festival, la polémica había envuelto al grupo Damas Gratis. La banda argentina había sido duramente criticada por Rodolfo Carter, el alcalde de La Florida. “Los recursos de todos los chilenos no pueden ser neutrales en estos temas, y menos financiar la cultura de la muerte y de la violencia que mata y amenaza día a día en nuestro país“, indicó el edil a través de redes sociales.

Las declaraciones del alcalde fueron altamente cuestionadas desde el mundo de la música, quienes acusaron a Carter de querer censurar al grupo de cumbia villera. Sin embargo, bastaron un par de melodías de Pablo Lescano para dejar todo esto en el pasado. Damas Gratis hizo bailar y cantar a todo El Patagual con los grandes éxitos que los han hecho recorrer el mundo.

Tras recibir el reconocimiento por su participación en Olmué, Lescano agradeció el cariño y entregó un claro mensaje que muchos interpretaron como una indirecta por la polémica: “Qué mejor para un artista que poder expresarse con su música y que el público lo reciba así, que cante, que baile, que salte”, comentó tras triunfar en el festival.

Otro de los momentos destacados de la jornada del sábado, fue la presentación de Capitán Valverde. El humorista hacía su estreno en un evento de esta envergadura y no decepcionó. Con una rutina con buen ritmo, logró conquistar a El Patagual. “Muchas gracias, de verdad muy linda la experiencia. Estaba un poco nervioso, me emociono rápido, pero el cariño, la risa, la buena onda y la recepción, me hizo sentir como en casa, como en los shows de bares con 50 personas“, señaló. La noche la cerró Tomo Como Rey con broche de oro.