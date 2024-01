Monse Jerez genera opiniones divididas en Olmué: Conquistó al Patagual, pero no a las redes

La segunda noche del Festival del Huaso de Olmué tuvo nuevamente un debut en el humor en donde Monse Jerez se presentó por primera vez en uno de los eventos más esperados del verano.

Jerez se ha convertido en una de las figuras más prominentes del standup nacional, en donde el año 2017 ganó el premio colectivo latinoamericano de comedia, “Micrófono Abierto”, por lo mismo, muchos televidentes esperaban su presentación en el evento, en donde también se presentó Denise Rosenthal, quien abrió la noche, y Glup!, quien cerró la jornada.

Monse Jerez en Olmué

Al ritmo de “Crazy in love” de Beyonce, la standapera se subió al escenario cerca de la media noche con una divertida rutina sobre la cotidianidad y sus historias de vida que hizo reír a los asistentes.

La comediante partió su espectáculo revelando la reacción de su madre al enterarse de que estaría en el festival. “38 años y primera vez una alegría, yo ya había perdido la esperanza de verte en la pantalla. Yo pensé que la única oportunidad que tendría de verte en la pantalla sería en las noticias o en una porn*”, contó causando las risas de los presentes.

Tras eso, reveló que se al conocerse la noticia de que sería parte de la parrilla programática del festival, leyó los comentarios en redes sociales, en donde algunos cibernautas la trataban de “ñuñoina“. “Amigo yo soy de Valparaíso (…) me piqué y me contestó ‘es la misma we* que Nuñoa, pero con olor a pichi”.

La también actriz reveló detalles de su etapa escolar, anécdotas de su adolescencia y de su vida matrimonial, lo que causó aplauso de los asistentes con su dinámica rutina, en donde tras finalizar la primera parte de su presentación y recibir el galardón que entrega el Festival de Olmué, el público pidió que siguiera sobre el escenario.

Revisa parte de su presentación a continuación

La reacción dispar de las redes sociales

El público asistente del Patagual aplaudió el show y disfrutó con el espectáculo de la comediante, sin embargo, en redes sociales, una parte de los cibernautas expresaron su desacuerdo y criticaron parte de la presentación, mientras que otros alababan la rutina.