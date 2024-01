El Festival de Las Condes está a pocas horas de comenzar su nueva edición, la cual estará bajo la conducción de Ivette Vergara y Gonzalo Fouillioux y contará con la participación de grandes artistas nacionales e internacionales.

En el humor, la encargada de hacer reír a los asistentes al Parque Hurtado, es la comediante nacional Gaby del Río, quien debutará por primera vez en el festival que inicia este viernes 26 de enero.

¿Quién es Gaby del Río?

La actriz y standupera Gabriela del Río debutará en el escenario del Festival de Las Condes este viernes. La reconocida interprete de 46 años ha participado en populares programas de conversación y humor, como M.I.L.F y Mentiras Verdaderas.

En conversación con “La voz de Maipú” el 2021, la actriz reveló que ingreso a estudiar teatro por la popularidad del reality de Canal 13, Protagonistas de la Fama.

En su etapa de estudios reveló que siempre le dieron papeles de comedia, pero no era lo que ella quería. “No, yo no quiero eso. Yo quiero ser Amparo Noguera, Antonella Zegers, no sé”.

En aquella entrevista también señaló que una de sus grandes metas era llegar al escenario de la quinta. “Mi sueño es llegar al Festival de Viña. Sí, porque me gusta mucho la comedia, entonces hay un minuto que tienes que salir como de este anonimato, de ser emergente, si quieres dedicarte. Si quieres que la comedia sea 100% tu trabajo hay que dar ese paso. Sino cuesta mucho darse a conocer, mucho”.

Tras titularse comenzó a trabajar en teatro, sin embargo, reveló que quedó sin trabajo y decidió sumergirse de lleno en la comedia. “Una amiga me dijo: “Gaby, ¿sabes qué?, hace stand up”. Entonces me metí a un taller con Patricio Pimienta en el año 2014 o 2015, en El Cachafaz. Terminé el taller y me tiré a los leones”.

Mientras que en conversación con Página 7, “hace rato que quería ir a un festival, pero las condiciones no se habían dado, las oportunidades todavía no llegaban”, expresó, para luego agregó: “Este es un trabajo que llevo haciendo hace ocho años. Estaba esperando la oportunidad y el empujón para poder consolidar mi carrera”.

Acerca de su rutina, señaló que está enfocada en la mujer de entre 35 y 50 años. “La que es mamá emprendedora, la mujer que trabaja. Es contar qué le pasa a la Gaby del Río”, explicó, añadiendo “cuento sobre mi vida, mi experiencia, mis fracasos y aciertos, y sobre lo difícil que ha sido vivir del arte y la comedia”.

Asimismo, revela que también toca temas como crianza de un hijo preadolescente, el divorcio, los romances, etc. “Las personas sí o sí se van a sentir identificadas con mi rutina, tanto los hombres como las mujeres”.

¿Quiénes estarán en la primera noche del Festival de Las Condes?

Comenzando la jornada de este viernes, estará presente el cantante y productor colombiano, Carlos Vives, interprete de éxitos como Robarte un Beso, La bicicleta, Cuando nos volvamos a encontrar, La gota fría y Fruta fresca, entre otros.

Mientras que el cierre musical lo realizará la banda nacional Noche de Brujas, detrás de hits como Dime por qué, Me gusta todo de ti, Entrégame, Te amo, para siempre y Miéntele.

¿Quién es el otro humorista que estará en el Festival de Las Condes?

En la segunda y última noche del festival estará presente el comediante Argentino Ezequiel Campa, quien debuta en el país con sus rutinas de humor.

¿Dónde ver Festival de Las Condes EN VIVO?

El festival comienza la noche de este viernes 26 de enero y sus transmisiones comienzan a las 22:00 (Hora Chile).

El evento se emite por las pantallas de TVN totalmente en vivo a través de sus señales de TVN (Señal abierta), TVN.CL, TV Chile (señal internacional), TVN Play (web), TVN Play en Android, TVN Play en iOS, en Smart TV TVN Play: para LG, Samsung y Android TV.

¿Cómo ver TVN en TV?

Revisa a continuación el número del canal nacional según tu cable operador o señal abierta.

Señal abierta

7 (Santiago)

TDT

7.1 (Santiago)

5.1 (Arica)

10.1 (Iquique)

6.1 (Antofagasta)

7.1 (Copiapó)

4.1 (La Serena-Coquimbo)

12.1 (Gran Valparaíso)

12.1 (Rancagua)

10.1 (Talca)

4.1 (Gran Concepción)

7.1 (Temuco)

3.1 (Valdivia)

4.1 (Puerto Montt)

