No queda nada para que comience otros de los grandes eventos de este verano, el Festival de Las Condes, en donde grandes artistas nacionales e internacionales estarán presentes sobre el escenario del Parque Padre Hurtado durante este 26 y 27 de enero.

La nueva edición del evento tiene bajo la conducción nuevamente a la periodista Ivette Vergara, y el debut sobre el escenario del periodista deportivo Gonzalo Fouillioux. La primera noche del evento tendrá al artista colombiano Carlos Vives inaugurando la jornada, seguido de la comediante Gaby del Río y del grupo Noche de Brujas

El evento es gratuito y las entradas ya se encuentran agotadas. Por lo mismo, muchos se preguntan a qué hora comienza el evento y dónde podrán verlo en vivo.

¿Dónde ver Festival de Las Condes EN VIVO?

El festival comenzará este viernes 26 de enero y sus transmisiones comienzan a las 22:00 (Hora Chile).

El festival se emite por las pantallas de TVN totalmente en vivo a través de sus señales de TVN (Señal abierta), TVN.CL, TV Chile (señal internacional), TVN Play (web), TVN Play en Android, TVN Play en iOS, en Smart TV TVN Play: para LG, Samsung y Android TV.

¿Cómo ver TVN en TV?

Revisa a continuación el número del canal nacional según tu cable operador o señal abierta.

Señal abierta

7 (Santiago)

TDT

7.1 (Santiago)

5.1 (Arica)

10.1 (Iquique)

6.1 (Antofagasta)

7.1 (Copiapó)

4.1 (La Serena-Coquimbo)

12.1 (Gran Valparaíso)

12.1 (Rancagua)

10.1 (Talca)

4.1 (Gran Concepción)

7.1 (Temuco)

3.1 (Valdivia)

4.1 (Puerto Montt)

Señal de Cable

VTR: 19 (Santiago)/ 707 HD

DirecTV: 149/ 1149 HD

Movistar: 119/807HD

Claro: 53/553 HD

Zapping: 19

TuVes HD: 55

Entel: 64

Mundo: 14/514 HD

GTD/Telsur: 19/25

El debut de Gonzalo Fouillioux como conductor en Las Condes

En conversación con Tiempo X, el comunicador entregó detalles de lo que será su salto en la animación. “Tengo mucho agradecimiento por la oportunidad, la quiero aprovechar, estar a la altura, entregar todo lo que tengo, mi mejor versión, pero no descuidar que es una experiencia inédita, no sé si se va a repetir otra vez, va a ser divertido, así que lo quiero disfrutar también”.

Asimismo comentó que su padre, el futbolista y comentarista deportivo Alberto Fouillioux, también exploró otras facetas. “Era bastante lúdico y no se apegaba solo al deporte (…) pero no era bueno para dar consejos, teníamos una relación cercana y encontraba ciertos momentos para darte consejos, pero no me habría sentado a hablarme”, expresó.

“Donde esté, creo que va a estar nervioso y creo que muy orgulloso también (…) Espero estar a la altura y no desilusionarlo. Siento que voy a jugar un partido de Selección y hay que ponerse esa camiseta y estar a la altura como me ha tocado en otros momentos”, añadió.

Este viernes estará el artista colombiano Carlos Vives, detrás de éxitos como “La Bicicleta”, “Cuando nos volvamos a encontrar” y “Fruta Fresca”, mientras que la comediante nacional Gaby del Río debutará sobre el escenario del festival de Las Condes y el cierre de la jornada lo dará la banda chilena “Noche de Brujas”, detrás de éxitos como “Me gusta todo de ti” y “Miéntele”.