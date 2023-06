Después de un exhaustivo proceso de audiciones y pruebas, Warner Bros y DC Studios han encontrado a su nuevo Clark Kent y Lois Lane. David Corenswet ha sido seleccionado para interpretar a Superman, mientras que la estrella de La maravillosa Sra. Maisel y ganadora del Globo de Oro, Rachel Brosnahan, se ha unido al elenco para interpretar a Lois Lane en “Superman: Legacy”, dirigida por James Gunn.

Esta decisión se tomó después de que ambos actores fueran seleccionados entre un grupo reducido para realizar pruebas frente a los copresidentes de DC, Peter Safran y Gunn, luciendo el vestuario completo y el maquillaje correspondiente a sus respectivos personajes, reporta Deadline.

¿Quién es David Corenswet?

El nuevo Superman es un actor de 29 años nacido el 8 de julio de 1993 en Philadelphia. Desde una edad temprana, incursionó en el mundo del teatro participando en producciones como “All My Sons” de Arthur Miller con la compañía teatral Arden.

Corenswet se graduó de The Shipley School y obtuvo una Licenciatura en Bellas Artes en Teatro en 2016 en la prestigiosa universidad Juilliard en la ciudad de Nueva York.

En el ámbito televisivo, ha aparecido en episodios de series como “Elementary”, “Instinct” y “House of Cards“.

Sin embargo, su primer papel recurrente llegó con la aclamada serie “The Politician” (2019-2020), donde interpretó a River Barkley durante 11 episodios. Posteriormente, en 2020, se unió al elenco de la serie “Hollywood” como Jack Castello, desempeñando también el rol de productor ejecutivo durante 7 episodios.

Su carrera en el cine incluye participaciones en películas como “Affair of State”, “The Sunlit Night” y “Look Both Ways” de Netflix, donde compartió créditos con la estrella de Riverdale, Lili Reinhart. Recientemente, formó parte de la película “Pearl”, protagonizada por Mia Goth, en la que asumió el papel de “El Proyeccionista”.