Desde el estreno del reality de Chilevisión Gran Hermano algunos participantes han sobresalido más que otros, y el pasada martes se definió con una interesante prueba de paciencia y habilidad motriz al líder de la semana finalmente Ariel Wurth se convirtió en el líder y deberá elegir a uno de sus cinco compañeros que se encuentran en la placa de nominación para salvarlo de la eliminación.

Los participantes nominados son Francisca, Estefanía, Jennifer, Benjamín y Hans, a pesar de que Ariel ha compartido con todos sus compañeros y no se ha involucrado en conflictos en la casa aún no se sabe a quién salvará de la eliminación. Además de su participación en el reality Ariel cuenta con una extrovertida personalidad, conoce a continuación más sobre el artista callejero.

¿Quién es Ariel, el artista callejero de Gran Hermano?

El joven de 29 años se encuentra soltero, sin hijos y es de la comuna de Santiago, es actor de oficio y se dedica a la animación y a los espectáculos callejeros como payaso. Ariel comparte su día a día junto a su madre y su abuela quién padece de Alzheimer.

Durante su presentación en el primer capítulo señaló que cuando era pequeño un sicólogo lo diagnosticó con “exceso de alegría” debido a su hiperactividad. “Desde ahí que lo tengo tatuado en el cuello y trató de hacerle empeño para que eso no se me olvide nunca”, declaró el participante. “Me dedico a entregar alegría en la calle. Pero mi trabajo no lo veo como un trabajo, no es algo que a mí me lleve a una responsabilidad, pero sí algo que para mí es muy bonito, que es regalar sonrisas”, comentó Ariel

Además de alegrar el día a los participantes del reality, seguidores del programa descubrieron que participó del videoclip de la canción “Te borro tomando” de Forest y Jairo Vera. En el videoclip podemos ver a Ariel actuando junto a una modelo, donde también se caracteriza como payaso.

Revisa a continuación el videoclip: