Palabra de Honor, el nuevo reality de Canal 13, reveló a Antonella Ríos como la undécima recluta que se suma al espacio de competencia que sucederá a ¿Ganar o Servir?.

La actriz comentó a Canal 13 que ya le habían ofrecido ingresar a otros espacios de competencia. “No era mi momento, en cambio, ahora sí siento que estoy en un mejor pie para poder entrar. Estuve depre y media triste y hoy me siento más capacitada para enfrentar un desafío así”.

“Me gusta el formato. Si bien es desconocido, uno ya conoce los anteriores y, además, está el tema militar y del entrenamiento, que me llaman la atención. Eso es como un leitmotiv y eso, sin duda, hará que me sienta más conectada con la narrativa del reality”, explicó.

¿Quién es Antonella Ríos?

La actriz cuenta con una larga carrera en el cine y televisión en donde ha participado en producciones como Los Debutantes, Santiago Oculta, El Último Sacramento y Súper, todo Chile adentro. También fue parte del elenco de reconocidas teleseries como Machos, Hippie, Brujas, Lola y Valió la pena.

Y en series como Infieles, Los simuladores y La Colonia. También fue conductora de Mujeres Primero de La Red y fue parte del panel de Intrusos, Así somos y Me late prime. También fue parte de dirigir distintas dinámicas en el reality Doble Tentación.

La llegada de Antonella Ríos a Palabra de Honor

Sobre su ingreso al estricto reality, la actriz señaló: “Antes era más rebelde, pero sí tengo mi lado rebelde, que tiene que ver con decir las cosas que creo”, añadiendo que “las órdenes no me complican. Yo soy muy ordenada. Alguien el otro día me dijo ‘tú no crías a tus hijos (tiene dos hijos, de 17 y 8 años), tú los entrenas’, y sí, soy una pequeña soldado”.