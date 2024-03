Sergio Freire se presentó en la penúltima noche del Festival de Viña 2024 en donde logró llevarse ambas gaviotas y presentar una rutina que fue bien recibida por los presentes.

Sin embargo, a pesar de que en la Quinta Vergara el público se rió con su presentación, su rutina tuvo reacciones dividas en redes sociales, en donde algunos hacían una comparación con su presentación el 2018 en el mismo certamen, en donde también se llevó todos los premios que se entregan.

¿Quedó conforme con su presentación?

En la rueda de prensa tras su show en Viña, el ex Club de la Comedia fue consultado sobre su percepción de su rutina, en donde señaló que sí quedo conforme. “Igualmente compliqué un poco las cosas al meter una coreografía de baile, cosas que no hago comúnmente en los trabajos que realizo. Eso igual puso mi mente en que salga bien, el querer bailar bien, la interacción con los chiquillos…”.

“Se me dieron vuelta pasajes de la rutina, porque yo no trabajo con fono ni con ayuda de memoria, entonces se me dio vuelta parte de la rutina. Pero sentí que ese vértigo también le da otro gustillo a lo que sucede allí en el escenario y que no se puede actuar de ninguna forma, hay que vivirlo”, expresó.

“Pero eso me puso un poco nervioso, las veces que cambie de lugar, partes importantes porque mis técnicos quedan asó ‘ah, se le olvidó, ahora no le toco’. Entonces eso todavía vengo asimilando, tendría que verlo para saber qué pasó”, puntualizó.

Revisa la rutina de Sergio Freire a continuación

Los artistas de la quinta noche de Viña

Quienes abrieron la penúltima jornada del evento viñamarino fue la banda nacional “Los Bunkers” detrás de hits como “llueve sobre la ciudad”, “miéntele”, “Bailando Solo”, “Ahora que no Estas” y “Nada nuevo Bajo el Sol, la cual interpretaron en colaboración con Kidd Voodoo”, conquistaron al público, quienes incluso corearon que se entregara la “Gaviota de Platino”.

Mientras quien el encargado de cerrar la noche es el artista urbano Young Cister, detrás de temas como Sigo Pensándote, La Terapia, Fashio Girl, Llámame Bebé, Casi Amor de Verano y Debí llevarte flores, quien subirá al escenario después de la competencia folclórica.