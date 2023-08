Los fanáticos de Charly García están expectantes sobre el ingreso del músico al Hospital de Buenos Aires. El artista de rock, ingresó al recinto médico tras someterse a un chequeo médico el pasado sábado. Por ese lado, los doctores decidieron que el intérprete debía quedarse internado para determinar pasos a seguir.

¿Qué le pasó a Charly García? El rockero argentino está internado en el hospital

Tal como lo decíamos anteriormente, Charly ingresó al hospital, pero según detalle el medio Clarín, esta decisión fue debido a que no lo encontraron en buen estado de salud y los doctores quisieron profundizar su chequeo médico. luego de que no lo encontraran en buen estado de salud. Hasta el momento se desconoce su diagnóstico pero la prensa del país vecino señala que está “fuera de peligro”.

Asimismo, la periodista Ángeles Balbiani precisó en el canal A24 que los profesionales decidieron hacerle más exámenes ya que no están tranquilos con los resultados obtenidos.

“Si bien está fuera de peligro, decidieron que Charly se quedara para no moverlo demasiado y que no tenga que hacer demasiadas visitas al médico en los días que siguen. La realidad es que no están tranquilos hasta que no tengan los resultados. Una vez que los tengan, sabrán si se va a quedar a dormir o no en el sanatorio o si va a volver a su domicilio”, comentó la profesional, según informa Infobae.

En concreto, la decisión fue “adelantar chequeos porque no lo encontraron en buen estado”.

Toda esta noticia ha preocupado a los fanáticos que siguen de cerca la noticia. Por ese lado, cabe recordar que en junio, el periodista Esteban Trebucq difundió que el entorno del artista estaba preocupado porque este casi no hablaba ni caminaba, lo que finalmente fue una noticia falsa.