"Rock and roll fierita!!!": Charly García le dedica carta a Diego Maradona

Era de los que faltaba que se pronunciara tras la muerte de Diego Maradona, y se pronunció de la única forma en que podría hacerlo: con una creación propia de puño y letra. El incombustible música argentino Charly García compartió este jueves una "Carta para el 10".

El texto apareció publicado en el Instagram oficial del músico junto a una foto en la que aparece con el futbolista. A esa imagen se suma la captura de la carta de puño y letra del mismo García.

El texto se replicó para acompañar el material gráfico publicado y para que sea entendible para cualquiera que lo admire.

A continuación, la "Carta para el 10", de Charly García:

Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas.

Cuando te pregunté:

Qué título le pondrías a tu 2do gol a Inglaterra

al toque me respondiste: “Miré el arco y esquivé patadas”

Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos .

Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain , Brian Jones y gente buena.

Espérame ahí...Invita la casa.

No te equivoques con el paraíso

PD

Sabes lo que me dijo Jagger

cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas ?

“Éste no es el que juega al voley ? “

Rock and roll fierita!!!

Say no more

I Love you