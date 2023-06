Los fanáticos del ídolo argentino Charly García encendieron las alarmas luego de que el periodista Esteban Trebucq en su programa “La Cruel Verdad” afirmará que “hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que quieren a Charly García, como la inmensa mayoría”. A esto comentó que “Los que lo han visto en los últimos días cuentan que Charly casi no habla ni camina” preocupando a miles de personas alrededor del mundo que admiran al cantante trasandino.

Desmienten que Charly García esté pasando por problemas de salud

Ante las importantes declaraciones del periodista, el diario argentino Perfil se comunicó con las personas que comparten el día a día con Charly y rápidamente desmintieron los dichos, confirmando que efectivamente está en silla de ruedas pero que lleva así algunos años.

“No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal”, afirmaron las fuentes de dicho medio.

También los cercanos al cantante detallaron lo siguiente: “Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga a decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años”.

¿Por qué Charly García no camina?

El música argentino actualmente tiene 71 años de edad y el año 2020 sufrió un accidente doméstico que le provocó un traumatismo de cadera que debido a su edad le ha costado recuperarse en su totalidad, es por esto que canceló sus presentaciones agendadas y está la razón que aún lo mantiene en silla de ruedas, pero este es el único problema de salud que tiene hasta el momento el ídolo trasandino.