Un emotivo episodio estrenó Generación 98 recientemente, en donde Hernán “Chico” Olmedo recordó un crudo episodio de bullying a manos de sus ex compañeros, los cuales encendieron las teorías de los televidentes sobre la causa de la supuesta venganza del personaje de Gabriel Cañas en contra de ellos.

Punta Virgen es el proyecto que Olmedo lidera y el cual promete hacer millonarios a sus ex compañeros de curso, sin embargo, muchas dudas se han generado sobre eso, debido a los malos tratos que vivió el personaje a manos de ellos. Por lo que muchos creen que es un plan para poder vengarse por todo lo que le hicieron pasar durante su adolescencia.

Desde el estreno de la teleserie quedó en evidencia que el grupo de protagonistas, con excepción de Martita (Daniela Ramírez), no son fan de Olmedo y de hecho lo desprecian cada vez que es posible. Pero recientemente, Hernán, en conversación con Loreto (Ignacia Baeza), recuerdan un traumático hecho.

¿Qué le hicieron los ex compañeros a Hernán Olmedo?

Hernán recuerda visiblemente afectado como luego de una misa en el Saint Williams, el “Moco” (Felipe Rojas), lo invitó a jugar a la pelota con ellos. Emocionado por sentirse incluido con el popular grupo, se dirigió a los camarines para cambiarse rápidamente, antes de que se arrepintieran de invitarlo, para disponerse a compartir con ellos. Sin embargo, todo fue parte de un terrible plan y al salir se encontró directamente con Tomás, quien lo encerró durante 3 días, sin comida ni baño.

“El Moco” lo tomó con fuerza y lo llevó al camarín de mujeres. “Donde estabas tú, la más mina del colegio, la reina. Estabas tú, Loreto, viendo como ese aweo** me encerraba en un cubículo, que ni siquiera tenía water. Al principio pensé que estaban jugando, que era una broma, pésima, pero que era una broma y que me iban a soltar después que se acabara la pichanga. Pero no, no pasó, no llegaron”.

“Y ahí pasó un día, pasaron dos días, hasta que el sábado apareciste tú y me abriste la puerta. Te pedí que me sacaras de ahí ¿Qué hiciste tú?”, señala Hernán, mientras que Loreto, muy afectada por la historia, le responde: “Te pasé una negrita y un yogurt y te dije que aguantaras un día más porque el Moco te iba a sacar el otro día”.

“No me los pasaste Loreto, me lo tiraste como se le tira la comida a un perro. Yo siempre me he preguntado por qué no me dejaste salir. Tú me viste ahí, nos miramos a los ojos Loreto. Estaba preocupado por mi familia. Tenía frío”.

Hernán le pregunta qué hizo durante ese tiempo para que ella lo odie tanto. Sin embargo, le revela que él entiende ahora que ella no era realmente de esa manera. No era mala, solo era influenciable, una cómplice sonriente y silencioso. Señalando que Gonzalo (Nicolás Oyarzún), es igual.