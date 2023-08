Generación 98, la exitosa teleserie de Mega, se encuentra en una etapa crucial de su transmisión, en donde los protagonistas finalmente podrán conocer Punta Virgen, el eco resort en donde buscan invertir y que está a cargo de Hernán “Chico” Olmedo.

El personaje de Gabriel Cañas invitó a sus compañeros de colegio en la reunión de los 25 años a invertir en un gran proyecto que promete hacerlos millonarios.

Sin embargo, surge la duda de si su intención es realmente sincera, puesto que Olmedo aún carga con las consecuencias del bullying que sufrió a manos de sus compañeros durante su adolescencia.

¿Hernán Olmedo estafará a sus ex compañeros?

Aunque todo parece indicar que el eco resort es real, ya que Olmedo ha presentado a distintos personajes, reconocidos en el mundo de las inversiones, que se han sumado al proyecto. Además de llevarlos a conocer el lugar, aún quedan dudas sobre sus verdaderas intenciones.

Previo al estreno de la teleserie hace algunas semanas, Gabriel Cañas, quien interpreta a Hernán Olmedo, realizó una publicación en Instagram sobre su personaje, que daba entender que la venganza hacía sus compañeros llegará en algún momento.

“¿Hernan Olmedo es un villano? Yo no lo tengo claro. Sé que este es un hombre fuerte, resuelto y exitoso. Es un hombre lleno de voluntad, energía y muy empático. Esto no es gratuito porque este hombre se forjó solo, es un sobreviviente, un hombre que transformó su realidad, se rebeló a las injustas circunstancias que lo han empujado a representar a un enemigo que no es”, señaló en una publicación en Instagram.

“Hoy, a sus 40 años, luego de toda una vida siendo víctima de injusticias y violencias que no han sido reparadas, decide conectar con su propia sed de hacer justicia contra sus victimarios que siguen impunes e inconscientes del daño que provocaron. Entonces, ¿Hernán es un justiciero? ¿Es un héroe? ¿Un hombre malo?”.

En conversación con Fotech, el actor Gabriel Cañas fue consultado sobre las verdaderas intenciones de Hernán y su supuesta sed de venganza, a lo que respondió: “Lo que es evidente a la vista, no se pregunta”.