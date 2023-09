El domingo se vivió una nueva eliminación en el reality Gran Hermano, y la última eliminada de la casa más famosa del mundo fue Francisca Maira, que por decisión del público regresó a Chile luego de ser eliminada con un 88,40% contra un 11,20% de Jennifer (Pincoya).

Antes de irse de la casa estudio Fran tuvo una fuerte pelea con Pincoya, incluso la oriunda de Chiloé se enojó tanto que intentó golpear a la influencer. Y a continuación te contamos qué dijo Fran luego de ver las imágenes y volver a Chile.

¿Qué dijo Fran luego de su salida de GH y la fuerte pelea con Pincoya?

Cómo cada lunes los participantes eliminados de Gran Hermano llegan a Chile y de inmediato la producción del programa le realiza diversas preguntas para subir a las redes sociales. Luego de que Fran aterrizará en la Capital de inmediato le preguntaron ¿Qué pasó con la pelea con Pincoya? y ella respondió:

“Creo que la violencia nunca es la respuesta a las cosas, Pincoya claramente se salió de control después me amenazó y creo que si eres un ejemplo en televisión tienes que tener cuidado con el ejemplo que das y creo que su descontrol no es digno de admirar para nada”.

Luego en el programa de la noche junto al panel de Gran Hermano que le hace diversas preguntas al reciente eliminado, Michael Roldan le consulta a Fran si ha podido reflexionar sobre lo que pasó con Pincoya, a lo que Fran confiesa que:

“Pincoya a mi me recibió siempre le tuve mucho cariño ella lo sabe, yo nunca le falte el respeto, siempre que hablaban de ella yo nunca me quise meter y hace poquitos días atrás yo me acerque a ella y le comente que yo la había votado, le explique las razones que no había sido nada personal“.

También agregó que “Yo siempre intentaba cambiar mis votos y la vote pero que no fue nada personal, se lo dije para ser honesta pero se lo tomo super personal y después me empezó a tirar puros comentarios e insultos”.