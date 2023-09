Intensos momentos se han vivido en el reality Gran Hermano, sobre todo luego de la llegada de Ignacia Michelson que armó diversos conflictos por diversas cosas que vió y vivió afuera con algunos integrantes de la casa más famosa del mundo.

Michelson le comentó a Cony que Raimundo coqueteaba con Francisca y que no lo necesitaba para brillar, por lo que Cony le pidió explicaciones a Rai pero él solo le aclaró algunas cosas, generando un pelea muy dura durante la fiesta del viernes entre Fran y Cony, pelea en la cuál Rai no se involucró y fue por ésto que Cony se enojó y lo trató bastante mal.

¿Qué dijo Alessia sobre el conflicto entre Cony y Rai?

Luego de varios días de la pelea entre Cony y Rai, Jorge, Skarlette, Rubén, Hans y Alessia hablaban de lo sucedido entre la pareja y Ale comentó que: “no apresures la wea, hasta que no se de cuenta y tengas un perdón sincero no volvai pero podi ser amigo no teni porque llevarse mal”.

A esto Skarlette dice “ustedes perdonarían” y Alessia dice “yo ni cagando” y Jorge responde: “el perdón tiene que ser al frente de todos porque todos vimos esa wea”.

A lo que Ale y Rubén dicen: “nooo ese es tema de ellos”, pero nuevamente Ale dice “yo no perdono aunque fuera mi pololo encuentro que es una falta de respeto de un nivel, si tu perdonas algo así estás normalizando y eso se va a repetir si o si, es lo que yo siento, imagínate fuera al revés y fuera mi pololo hombre quién me tratará así”.

Además Ale señaló que “no es solo una levantada de voz, son las palabras que se usaron son super fuertes cachai, pero también entiendo a la Cony no la estoy justificando pero ella debe tener un patrón o un pasado con conductas así cachai que las normalizó”.