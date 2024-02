Este domingo es el comienzo del Festival de Viña del 2024, el que contará con la presencia de destacados cantantes y humoristas que dirán presente. Dentro de ellos se encuentra Javiera Contador, quien ya estuvo en el mismo escenario en 2020, en donde se llevó todos los premios.

¿Qué día estará Javiera Contador en el Festival de Viña 2020?

Javiera Contador estará presente en el Festival de Viña 2024 este lunes 26 de febrero en la segunda noche del evento.

La humorista se presentará después del show musical del italiano Andrea Bocelli y posteriormente será el turno del grupo argentino Miranda, por lo que no contará con un público tan juvenil como el de otras noches.

¿Cómo fue la rutina de Javiera Contador en Viña 2020?

El escenario de la Quinta Vergara ya es un lugar conocido para Javiera Contador, quien en 2020 se llevó la gaviota de plata y de oro en una gran rutina que sacó carcajadas en más de 60 minutos.

La comediante y actriz, conocida también por su papel de Kena en Casado con Hijos, tuvo una gran presentación en 2020 en una combinación de contingencia y experiencias personales.

Uno de los momentos más divertidos fue la historia de su viaje a Disney junto a su familia, en donde narró divertidas historias junto de sus hijos. También contó vivencias sabrosas en televisión, en donde es recordada por haber sido conductora del matinal Mucho Gusto. Revisa la rutina completa a continuación.

Javiera Contador viene de recibir pifias en Coihueco

Pese a ser una comediante consolidada en Chile, la presentación de Javiera Contador en Viña 2024 genera algunas dudas, luego de que recibió pifias en un show realizado en Coihueco el pasado 27 de enero.

La humorista alcanzó a estar solo 20 minutos en el escenario y debió irse tras las pifias que no le permitieron seguir. Según se pudo ver en un video difundido en redes sociales todo habría ocurrido tras un chiste relacionado con Shakira y la forma en cómo orinan las mujeres.

“Como nunca me había pasado no lo manejé bien, me puse muy nerviosa y seguro que me puse muy fome porque no quería estar ahí. Fue durísimo, lo pasé super mal”, comentó la comediante en Cooperativa.

¿Qué otros humoristas se presentarán en el Festival de Viña de 2024?

Además de Javiera Contador, estos serán los humoristas que estarán en este Festival de Viña 2024:

Primera noche: Alison Mandel

Alison Mandel Segunda noche: Javiera Contador

Javiera Contador Tercera noche: Luis Slimming

Luis Slimming Cuarta noche: Lucho Miranda

Lucho Miranda Quinta noche: Sergio Freire

Sergio Freire Sexta noche: Alex Ortiz