El Teatro Dolby de Los Angeles vivirá una nueva edición de los premios Oscar, galardón otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que busca dar reconocimiento a lo mejor del cine del 2023. La ceremonia se realizará el día 10 de marzo y será transmitida a partir de las 21 horas por CNN Chile y TNT.

Diversas categorías integran el certamen, siendo una de ellas Mejor Canción Original. Esta lista agrupa cinco canciones que participaron en destacadas películas del pasado año.

Si no sabes cuáles son, pues ponte los audífonos o activa el parlante porque a continuación, te contamos cuáles son las canciones nominadas al galardón.

Premios Oscar 2024 ¿Cuáles son las canciones nominadas?

Las canciones son las siguientes:

Ryan Gosling – I’m just Ken (Barbie)

Esta película fue uno de los grandes estrenos del 2023. Dirigida por Greta Gerwin, la cinta se encuentra nominada con la interpretación musical de su protagonista Ryan Gosling.

Jon Batiste y Dan Wilson – It never went away (American Symphony)

Esta producción muestra al compositor y director de orquesta Jon Batiste y a su mujer Suleika Jaoaud, que se está sometiendo a un tratamiento contra el cáncer. La composición celebra el amor fuerte que es capaz de vencer cualquier desafío.

Billie Eilish – What was I made for? (Barbie)

Ganadora del Globo de Oro a Mejor canción original con What was I made for?, la artista compite junto al actor, unidos en esta gran película.

Osage Tribal Singers – Wahzhazhe (A Song for My People) (Killers of the Flower Moon)

Esta es la única canción que no es de habla inglesa, sino está interpretada en idioma Osage, una lengua nativa de la población osage -nativa americana- en EEUU. La letra habla de levantarse y agradecer lo lejos que se ha llegado.

Becky G – The fire inside (Flamin’ hot)

La artista estadounidense muestra su flow latino en su canción de la película “Flamin ‘ hot”y está escrita por Diane Warren.