Estamos en temporada de premiaciones y este fin de semana se llevará a cabo una nueva ceremonia de galardones, aunque en esta oportunidad será bastante especial, ya que nos referimos a la Crunchyroll Anime Awards 2024 , evento que busca reconocer a la animación japonesa y donde más de 50 series y películas competirán para ser los mejores en diferentes categorías.

Si no te quieres perder ningún detalle de esta ceremonia, te invitamos a seguir leyendo RedCarpet.

¿Cuándo se realizarán los Premios Anime Awards 2024?

Los Premios Anime Awards 2024 de Crunchyroll se llevarán a cabo este sábado 2 de marzo a partir de las 06:00 am horas de Chile en el The Grand Prince Hotel New Takanawa de Tokio, Japón.

Horarios de Latinoamérica:

03:00 a.m horas: México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras.

México, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras. 04:00 a.m horas: Panamá, Colombia, Perú y Ecuador.

Panamá, Colombia, Perú y Ecuador. 05:00 a.m horas: Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana. 06:00 a.m horas: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay.

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING este evento de premiación de Anime?

Los Anime Awards 2024 los podrás ver completamente en vivo y de manera online en el sitio web de Crunchyroll.

¿Quiénes estarán presentes en el evento?

El evento contará con la animación de Sally Amaki y Jon Kabira, además contará con la participación como jueces de Megan Thee Stallion, la cantante LiSa, las actrices Iman Vellani y Rashmika Mandanna, el jugador de la NFL DeMarcus Lawrence y la luchadora exWWE, Mercedes Varnado(Sasha Banks).

¿Quiénes están nominados a los Crunchyroll Awards 2024?

Mejor Interpretación de Voz – Portugués

Amanda Brigido (Tomo Aizawa) – Tomo-chan Is a Girl!

Erick Bougleux (Kazuma) – KONOSUBA -God’s blessing on this wonderful world!- Legend of Crimson

Guilherme Briggs (Brook) – One Piece

Léo Rabelo (Satoru Gojo) – JUJUTSU KAISEN Temporada 2

Luisa Viotti (Makima) – Chainsaw Man

Vágner Fagundes (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100 III

Mejor Interpretación de Voz – Alemán

Emilia Raschewski (Suzume Iwato) – Suzume

Franciska Friede (Chise Hatori) – The Ancient Magus’ Bride

Franziska Trunte (Power) – Chainsaw Man

Pascal Breuer (Arataka Reigen) – Mob Psycho 100 III

Patrick Baehr (Gen Asagiri) – Dr. STONE New World

Patrick Keller (Akira Tendou) – Zom 100: Bucket List of the Dead

Mejor Interpretación de Voz – Italiano

Alessio De Filippis (Kirito) – Sword Art Online the Movie -Progressive- Scherzo of Deep Night

Benedetta Ponticelli (Makima) – Chainsaw Man

Diego Baldoin (Takenori Akagi) – THE FIRST SLAM DUNK

Federica Simonelli (UTA) – One Piece Film Red

Max Di Benedetto (Boxxo) – Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon

Mosè Singh (Denji) – Chainsaw Man

Mejor Interpretación de Voz – Arabe

Basil Alrefai (Vegeta) – Dragon Ball Super

Hiba Snobar (Anya Forger) – SPY x FAMILY (Temporada 1 Parte 2)

Mohammad Dal’o (Arataka Reigen) –Mob Psycho 100

Ra’fat Bazo (Son Goku) – Dragon Ball Super

Rosie Yaziji (Rimuru Tempest) – That Time I Got Reincarnated as a Slime Temporada 1

Taleb Alrefai (Senku Ishigami) – Dr. STONE

Mejor Interpretación de Voz – Francés