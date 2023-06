El reality Gran Hermano Chile sigue desarrollándose en Buenos Aires y en la noche del miércoles se dieron a conocer los cinco nominados del segundo ciclo de eliminación, finalmente los concursantes que tuvieron más votos fueron Viviana Acevedo, Jennifer Galvarini “La Pincoya” por segunda semana consecutiva, Trinidad Cerda, Lucas Crespo y Ariel Wurth. Por otro lado, Maite Phillips, Francisco Arenas, Mónica Ramos y Jorge Aldoney no han tenido ninguna nominación hasta ahora dentro del encierro.

Es importante recordar que para eliminar a un participante del Gran Hermano debes enviar un mensaje de texto al 3331 escribiendo “GH + el nombre del nominado” y estarás participando por $300.000, por eliminar a un concursante. Las estrategias comienzan a aflorar en el reality de Chilevisión, sin embargo, las reglas son claras y no puede haber complot entre los participantes, ni mucho menos mencionar por quién van a votar, de ser así los votos de los concursantes serán anulados. Conoce a continuación por quién votó Mónica, la abuelita de la casa estudio.

¿Por quién votó Mónica en Gran Hermano?

La señora Mónica entró al confesionario con la convicción de votar por Jorge, sin embargo, su voto no pudo validarse ya que el modelo es el inmune de la semana, pero fue clara en dar sus razones “por qué no él no quiere que participe en el reality” exclamó la abuela de casa.

Luego cambió su votación de que Gran Hermano y finalmente la abuelita de la casa votó por Lucas generando aplausos en el estudio, el argumentó de su voto fue el siguiente “hay cosas que me gustan y otras que no me gustan de él”, el segundo voto fue para Skarleth “yo pienso que es una bebé y está muy lejos de su familia, además la veo muy triste”.