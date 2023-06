Nueva jornada de nominación en Gran Hermano Chile y este miércoles se conocieron quiénes corren peligro de abandonar el reality.

Tras la primera eliminación, donde Benjamín dejó GH, ahora son nuevos participantes los que están en placa. Y tal como la semana pasada, son 5 los que están en riesgo.

¿Quiénes son los nuevos nominados de Gran Hermano?

Los participantes votaron para que estén en placa y nominaron a Viviana (9 votos), Trinidad (9 votos), Jennifer (8 votos), Lucas (5 votos) y Ariel (5 votos).

Como Lucas y Ariel empataron con 5 votos en el cuarto lugar, habrá cinco nominados tal como la semana pasada.

Así fue la votación de esta semana en Gran Hermano:

Jennifer votó por: VIVIANA (2 votos), ALESSIA (1 voto)

votó por: VIVIANA (2 votos), ALESSIA (1 voto) Constanza votó por: ARIEL (2 votos), LUCAS (1 voto)

votó por: ARIEL (2 votos), LUCAS (1 voto) Francisco votó por: FRAN (2 votos), VIVIANA (1 voto)

votó por: FRAN (2 votos), VIVIANA (1 voto) Maite votó por: JENNIFER (2 votos), TRINIDAD (1 voto)

votó por: JENNIFER (2 votos), TRINIDAD (1 voto) Hans votó por: VIVIANA (2 votos), CONSTANZA (1 voto)

votó por: VIVIANA (2 votos), CONSTANZA (1 voto) Alessia votó por: JENNIFER (2 votos), TRINIDAD (1 voto)

Rubén votó en nominación espontánea por: VIVIANA (3 votos), JENNIFER (2 votos)

votó por: JENNIFER (2 votos), TRINIDAD (1 voto) votó en nominación espontánea por: VIVIANA (3 votos), JENNIFER (2 votos) Fran votó por: TRINIDAD (2 votos), HANS (1 voto)

votó por: TRINIDAD (2 votos), HANS (1 voto) Mónica votó por: LUCAS (2 votos), SKARLETH (1 voto)

votó por: LUCAS (2 votos), SKARLETH (1 voto) (Anulado por sanción) Jorge votó por: MÓNICA (2 votos), SKARLETH (1 voto

votó por: MÓNICA (2 votos), SKARLETH (1 voto (Anulado por sanción) Fernando votó por: JENNIFER (2 votos), CONSTANZA (1 voto)

votó por: JENNIFER (2 votos), CONSTANZA (1 voto) (Anulado por sanción) Ariel votó por: CONSTANZA (2 votos), TRINIDAD (1 voto)

votó por: CONSTANZA (2 votos), TRINIDAD (1 voto) Trinidad votó por: ARIEL (2 votos), VIVIANA (1 voto)

votó por: ARIEL (2 votos), VIVIANA (1 voto) Lucas votó por: TRINIDAD (2 votos), JENNIFER (1 voto)

votó por: TRINIDAD (2 votos), JENNIFER (1 voto) Viviana votó por: FERNANDO (2 votos), JENNIFER (1 voto)

votó por: FERNANDO (2 votos), JENNIFER (1 voto) Skarleth votó por: LUCAS (2 votos), FERNANDO (1 voto)

votó por: LUCAS (2 votos), FERNANDO (1 voto) Estefanía votó por: TRINIDAD (2 votos), ARIEL (1 voto)

¿Quién se salvará?

Recordar que ante estos nominados, uno de ellos puede salvarse. Esto porque Jorge ganó la prueba del líder y no solo está inmune por esta semana, sino que puede salvar a uno de los participantes para que no estén en placa y no pueda ser eliminada o eliminado.

¿Cómo votar y cuándo es la eliminación?

Para elegir a quién quieres que abandone el reality, debes enviar el nombre de tu elegido + GH al 3331 por mensaje de texto. O bien puedes ingresar a este sitio para elegir a quién quieres eliminar ya sea por mensaje de texto o por Match.

Puedes votar por VIVIANA, TRINIDAD, JENNIFER, ARIEL o LUCAS.

Primero este jueves se conocerá al salvado por Jorge de la eliminación, mientras que el día en que un participante abandone Gran Hermano Chile será este domingo 2 de julio a las 22:30 horas por Chilevisión y Pluto TV.