Tensión se vive entre Skarleth y Jennifer en la casa estudio de Gran Hermano Chile y es que la Pincoya se ha dedicado estos últimos días a molestar a gran parte de sus compañeros con sus comentarios, siendo uno de ellos la bailarina de 18 años.

Una confrontación se dió la noche del martes entre las dos participantes debido a que Pincoya se puso a cantar canciones de Pailita frente a Skarleth, lo que habría provocado la molestia de la joven.

Aunque luego de darse cuenta de la situación, la chilota fue a disculparse con la joven, lo que provocó un tenso momento entre ambas.

Segundo round

Luego de unas horas pasado este hecho, durante el miércoles nuevamente la pelea surgió. Con Pincoya acercándose nuevamente a Skarleth para disculparse, la joven no le va a hacer las cosas fáciles.

Jennifer le comentó a la joven que debió decirle al tiro cuando se molestó por cantar las canciones de Pailita y al mismo tiempo le preguntó si había hablado el tema con sus compañeros.

“¿Yo andar conversando con la gente sobre lo que pasó entre nosotras dos? Si alguien se me acerca y me pregunta cómo estoy, no tengo que contarle mi vida”, le lanzó Skarleth ya molesta.

“¿Y por qué no me dijiste al tiro?“, insistió Pincoya, a lo que Skarleth le respondió “porque tú deberías pensar las cosas que haces“.

“Pero es que yo no veo nada malo, si tú tienes un drama con este cristiano, ese no es mi problema… A mi me caes la raja, pero no te deberías molestar“, se defendió Jennifer.

“Si te caigo la raja, no deberías hablar de mi así con otras personas“, le interrumpió Skarleth a la chilota.

Posterior de esto no pudimos ver más de la pelea que estaba escalando otros niveles debido a que producción cortó el momento. Así pasamos nuevamente a la toma de la piscina sin saber que sucedió en la pelea de ambas.

Puedes revisar el momento completo a continuación: