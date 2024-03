Esta noche Young Cister subirá al escenario de la Quinta Vergara en lo que será la penúltima noche del Festival de Viña 2024. Sin embargo, una inesperada polémica tomó lugar en las horas previas en la presentación en donde se habla de un posible distanciamiento entre el intérprete de Badgyal y otro de los grandes exponentes del género urbano, Kidd Voodo.

Los artistas urbanos, que colaboraron juntos en el tema “Hasta la Luna“, llamaron la atención de los cibernautas luego de que los artistas dejaron de seguirse en redes sociales. Y aunque muchos esperaban que Kidd Voodoo, quien también fue parte del show inaugural de Viña, se sumará a Young Cister en el escenario, sin embargo, a esta altura, parece poco probable.

¿Qué pasó entre Young Cister y Kidd Voodoo?

“Sí, nos dejamos de seguir. Es algo que él y yo sabemos, preferimos mantenerlo así”, reveló Young Cister en conversación con Priscila Vargas en Tu Día. “Es algo que él y yo no más sabemos. Preferimos mantenerlo así”, agregó.

Mientras que Kidd Voodo fue consultado por ADN.cl sobre su llegada a la quinta noche del festival, en donde señaló que va como espectador. “Es mi hermano ese. Ahí tenemos que hablar un par de cositas. Son roces nomás”, señaló al medio.

“Vengo a verlo. Siempre apoyándolo, aunque no me quiera ver, lo voy a venir a ver igual (…) él no sabe que vengo“. Asimismo, sobre el conflicto entre ambos, señaló: “Tampoco fue para tanto, pero en las redes se masificó mucho”.

Sobre su participación en el show de Young Cister en Viña, señaló: “Estábamos conversándolo. No habíamos acordado nada, pero con lo que sucedió… no sé si me bajé, como que nunca estuve arriba”, para luego agregar: “Pero ahora vamos a arreglar”.