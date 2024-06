En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, el comediante nacional Kurt Carrera, quien se refirió a la polémica de Pablo Herrera con el programa El Antídoto de Mega.

En el espacio de CHV, el humorista señaló que le tocó compartir con el artista en el programa “Todo va a estar”, en medio de la demanda contra integrantes del espacio de humor de Fabrizio Copano, por hacer una parodia de sus dichos contra los inmigrantes.

“Me llaman y se demoraban más de la cuenta… Me dicen que no puedo salir porque está Pablo Herrera, que lo están entrevistando. Y les digo que no tengo ningún problema con él”.

Al ingresar al estudio del programa que conduce Eduardo de la Iglesia, revela que recibió un cariñoso saludo por parte de Herrera. “Eduardo le dice (a Pablo) si sabía que yo trabajaba en el Antídoto y hubo tensión, y me dice ‘¿es verdad Kurt?’, y agrega que es un programa que no lo hace reír”.

La demanda contra Kurt

El comediante detalló que siguió compartieron junto al cantante en el espacio, en donde incluso parodiaron algunas de sus canciones. Sin embargo, al finalizar el programa se enteró de que era uno de los nuevos demandados.

“Nos reímos, lo pasamos increíble, me despido y luego llego a Mega y me dice ‘oye, Pablo Herrera te demandó'”.

En abril de este año se reveló que el cantante se querelló contra los comediantes de El Antídoto, Fabrizio Copano, María José Quiroz y Kurt Carrera, por una parodia del artista llamada “Pablo Horrores”.

En conversación con el espacio Estilo Chic, el cantante señaló: “Nunca había tenido que hacer algo, porque nunca me había pasado algo así, de tan mal gusto. Mi idea es sentar un precedente, para que no lo hagan con otras personas, conmigo ya lo hicieron”.

“No se las van a llevar peladas. Yo no estoy para que me agarren para el leseo. Tengo una carrera de más de 40 años, la gente me quiere mucho, y así como he hablado de otras cosas, no voy a dejar que pasen por arriba mío”.

Agregando sobre Carrera: “Y Kurt, me cae muy bien. Sorry, Kurt, eso no se hace amigo querido”, expresó en aquella oportunidad.