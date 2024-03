"No me arrepiento de nada": Pablo Herrera mantiene dichos contra delincuentes extranjeros

El cantante nacional Pablo Herrera se encuentra en el ojo del huracán debido a sus dichos sobre los delincuentes extranjeros en BioBioTV. Y es que en el programa Expreso PM entregó fuertes declaraciones contra los inmigrantes.

Y es que no solo eso, sino que también lanzó grandes críticas a la situación que se vive a nivel país con los extranjeros, destacando una vivencia que tuvo en las afueras del Mercado Central.

En este mismo programa destacó que a los extranjeros que delinquen los Carabineros deberían “Correrles bala a todos” y que “ojalá se los piteen a todos“.

Mantiene sus dichos

A pocas horas de sus dichos, el cantante decidió hacer una publicación en sus redes sociales en donde defiende sus palabras en el programa de BioBioTV y no se arrepiente.

“No me arrepiento de nada de lo que dije, de hecho lo sostengo. Invitó a los demás artistas a sacar la voz y recuperar nuestro país. No le teman a la cultura de la cancelación“, se lee en una publicación en su cuenta de X que acumula más de 4 mil likes.

“Somos chilenos y vamos a recuperar el país“, finalizó.

Con estos dichos el cantante mantiene firme su postura que conocimos durante la jornada de ayer. Y es que entre sus dichos más polémicos se encuentran los siguientes:

“El policía te para y te saca la pistola y si no respondes te mata y nadie alega por eso. Los derechos humanos se los pasan la raja porque ellos sienten que son dueños de los derechos humanos, acá les pegan en la espalda a los delincuentes. Córranles bala a todos“, sobre cómo funcionan las policías en Estados Unidos y que debería ser implementado en Chile.

“La policía tiene que hacer uso de ese derecho y ojalá que se los piteen a todos porque más encima van a ser un gasto -las hueas que estoy diciendo-de casi un palo en la cárcel, entonces no sé cuantas lucas hay para aviones y llevarlos de vuelta”, mencionó en la misma línea.