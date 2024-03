Una complicada situación debió enfrentar Pamela Díaz. La animadora tuvo un incómodo momento en su programa de YouTube, donde contó con Naya Fácil y Botota Fox como invitadas. Ambas no tuvieron buena química y se desató una polémica al respecto.

Durante el Festival de Viña del Mar, la Fiera realizó un programa de manera online llamado “Díaz en Viña”. En este, la también influencer habló de distintas temáticas del certamen e incluso realizó importantes entrevistas, como a la cantante brasileña Anitta. Como Naya Fácil fue elegida como la Embajadora, fue invitada junto a Botota Fox, aunque la apuesta no salió bien.

“Yo no tenía idea que ellas tenían muy mala onda, cosa que se dieron cuenta ayer (jueves)”, explicó Díaz. En el espacio, Fox se burló del piscinazo de Fácil y esta última luego se quejó del trato recibido en el programa en una historia de Instagram.

Pamela Díaz defiende a su equipo

“Botota, y me hago cargo también porque es mi amiga y no tengo por qué desconocerlo, hay cosas que me gustan de mis amigas y otras que no. Ayer (jueves) estaba demasiado hiperventilada, no me dejaba hacer el programa, trataba de hacer menciones, tuvo un problema con la Naya, quien se sintió pasar a llevar”, complementó la Fiera.

“Yo no pude controlar mucho porque yo no soy mamá de ninguna y trato de hacer mi pega de la mejor manera posible“, agregó Pamela Díaz. La también integrante de Tierra Brava se molestó con Naya Fácil, ya que esta apuntó contra la producción del programa.

“Si te sentiste pasada a llevar, el problema es tuyo con la Botota, no mío (…) Arreglen el problema entre ustedes (…) A mí atácame cuando tú quieras, pero a mi equipo que es muy buena onda, no me lo toca nadie“, cerró Pamela Díaz, en declaraciones hechas en su programa, en el capítulo N°7.