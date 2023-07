La llegada de Bigote a Gran Hermano hace unos días ha revolucionado a la casa estudio y a los 15 participantes. Pero el ingreso del animal ha traído problemas y críticas de parte de las redes sociales debido al cuidado que le dan adentro.

Finalmente, con la agresión de Lucas, además de los malos comentarios lanzados por Fernando, las redes sociales reclamaron y se hicieron escuchar, llegando a tal punto que Brownie Presidencial, el primer perro de la república, alzó la voz.

Todo el revuelo generado durante las últimas horas provocó que Gran Hermano lanzara un comunicado para toda la casa.

Comunicado por Bigote

Según conocimos en la noche del lunes, Gran Hermano decidió hacerles un advertencia a los integrantes de la casa por los cuidados y malos tratos a Bigote, sin mencionar quiénes fueron los que vulneraron al animal en los pocos días que lleva en la casa.

“Bigote ingresó a esta casa como un integrante más de esta familia llamada Gran Hermano en donde estábamos seguros recibiría solo amor. Ustedes se mostraron felices con su llegada y algunos incluso se dividieron funciones para cuidarlo“, se leía en el comunicado de GH.

“Sin embargo, con el paso de los días he visto actitudes que no logro comprender: chistes de mal gusto, cuestionamientos sobre comprarle o no comida y acciones inadecuadas en el trato de un animal me han obligado a hacer este llamado de atención.”, continúo.

Gran Hermano se preocupo de comunicar a sus inquilinos que es su responsabilidad preocuparse de que los animales reciban un trato adecuado y respetuoso.

“Lamentablemente, los últimos días he observado y recopilado evidencia suficiente para sentir que a Bigote no siempre se le ha tratado con el amor que necesita una mascota“, destacó.

“Como dueño de esta casa, les advierto que, si vuelvo a ver alguna actitud, comentario o broma en perjuicio de Bigote, tomaré las medidas más severas, que van desde una amonestación hasta la expulsión de la casa“, advirtió a los 15 competidores.

Con esto, Gran Hermano finalizó su comunicado diciendo y destacando que los actos que realizan los participantes los están viendo miles de personas alrededor del mundo, por lo tanto deben tratar a Bigote como un integrante más de a familia de GH Chile.