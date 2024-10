Mi Nombre es, el programa de talento de TVN, regresó a la pantalla con una nueva temporada bajo la conducción de Jean Philippe Cretton y con un gran panel de jurados que vivirá una modificación dentro de los próximos días.

Como ya se reveló, Amaya Forch saldrá del panel y ya se reveló quién es la conocida figura de la televisión que la reemplazará. Por su parte, ante la consulta de los televidentes, la actriz reveló los detalles de su ausencia del espacio.

¿Por qué Amaya Forch no estará en Mi Nombre Es?

A través de sus historias de Instagram, la intérprete señaló: “Desde este domingo al miércoles no estaré en mi nombre es por compromisos laborales que tenía de antes”.

“Pero, quedan en manos de la mejor reemplazante. Bienvenida querida Constanza Santa María, Bienvenida a la aventura, los regaloneos y risas junta a Gonzalo Valenzuela y Luis Jara”.

“Ya me contarán sobre los talentos que se presentarán y me pondré al día con los videos al volver. Nos vemos pronto”, puntualizó.

La llegada de Constanza Santa María

Sobre su llegada al espacio de talento, la periodista señaló que se ha sentido muy cómoda y apoyada por el resto del panel.

“Luis y Gonzalo son los mejores compañeros. Me acogieron increíble. Desde el primer momento me sentí parte del equipo, nos reímos, bailamos, nos emocionamos juntos. Y me apoyé sobre todo en Lucho, que es un gran cantante y que sabe muchísimo de música, de voz, de técnica vocal. Yo algo sé de eso, pero confirmo todo con Lucho”.

Agregando que “es un tremendo desafío ser jurado de Mi Nombre Es. Cuando me propusieron reemplazar a Amaya Forch no dudé en decir que ¡Sí! Aunque se escapa del ámbito de las noticias, que es donde yo normalmente me muevo, era una oportunidad de desplegar otros lados míos, como el amor por la música. Una tremenda experiencia donde he disfrutado al máximo y aprendido muchísimo”.